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Oppergek Erik gaat los op zanger Bennie Jolink!
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271 views • October 10, 2021
Oppergek Erik Groenendijk is zwaar teleurgesteld in Bennie Jolink, want die haalde hard uit naar ongevaccineerde mensen vorige week.
Daar is gekkie Erik echt niet van gediend en zegt dat hij het niet erg zou vinden als Bennie met zijn auto tegen een muur rijdt, dat zou karma zijn.
Ook gaat hij los op mevrouw Erica Terpstra, Jett Rebel en nog wat anderen en vertelt hij ook nog dat de ongevaccineerden ons zullen komen halen!
Nou nou, we zitten reeds te bibberen in ons tuigje!
Daar is gekkie Erik echt niet van gediend en zegt dat hij het niet erg zou vinden als Bennie met zijn auto tegen een muur rijdt, dat zou karma zijn.
Ook gaat hij los op mevrouw Erica Terpstra, Jett Rebel en nog wat anderen en vertelt hij ook nog dat de ongevaccineerden ons zullen komen halen!
Nou nou, we zitten reeds te bibberen in ons tuigje!
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