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Florian Philippot sur CNews : « Coronavirus : Il est temps de se révolter ! »
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9 views • September 25, 2020
25 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=fwNFeTiQ9Ow
FLORIAN PHILIPPOT : https://www.youtube.com/channel/UClaa_CwoQEmSo9Mb_M1f91g
Résistance à l'oppression : "La résistance à l'oppression est le dernier des quatre droits naturels et imprescriptibles garantis en France par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 2, avec la liberté, la propriété et la sûreté."
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_%C3%A0_l%27oppression
Messages de Florian Philippot :
♦️ADHÉREZ AUX PATRIOTES :
http://les-patriotes.fr/jadhere 🇫🇷 (possibilité aussi de dons via le site)
(Pour rappel, Les Patriotes, nouvelle formation politique, ne bénéficient d’AUCUN soutien financier public ni d’aucun soutien bancaire. Ils vivent exclusivement des adhérents et donateurs.)
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https://www.amazon.fr/COVID-19-Loligarchie-d%C3%A9masqu%C3%A9e-Florian-Philippot/dp/B08HGZK4HM
FLORIAN PHILIPPOT : https://www.youtube.com/channel/UClaa_CwoQEmSo9Mb_M1f91g
Résistance à l'oppression : "La résistance à l'oppression est le dernier des quatre droits naturels et imprescriptibles garantis en France par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 2, avec la liberté, la propriété et la sûreté."
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Messages de Florian Philippot :
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