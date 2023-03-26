Πυθαγόρειος Αριθμοσοφία, η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων & Τα Μυστικά Των Τεμπών

O Ελευθέριος Αργυρόπουλος είναι ένας μαθηματικός που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «διάνοια». Το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες 2 φορές διότι έχει καταφέρει να αποδείξει το Πυθαγόρειο Θεώρημα με 520 διαφορετικούς τρόπους. Στο επεισόδιο ισχυρίζεται ότι μπορεί αν θέλει να ξεπεράσει τους 1000 διαφορετικούς τρόπους απόδειξης του θεωρήματος! Ο Ελευθέριος επίσης είναι από τους λίγους επιστήμονες και ερευνητές που μπορεί και διδάσκει με ένα διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης. Το λεγόμενο αλφαριθμητικόν σύστημα. Σε αυτό το σύστημα η αρχαία Ελληνική γλώσσα και η αριθμητική συνδυάζονται με περίτεχνο τρόπο και δίνουν αποτελέσματα που μπορούν ακόμα και να προβλέψουν το μέλλον.





Αναμετάδοση από το κανάλι Terry Hatziieremias