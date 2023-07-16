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Saint-Esprit et les Dons qu’Il Apporte
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2 views • July 16, 2023

Utilisez le premier lien pour obtenir tous les liens :


https://a-c-t-s.net/Focus%20on%20the%20Holy%20Spirit/Focus%20on%20the%20Holy%20Spirit%20French-English.odt


Mon site Web est : https://a-c-t-s.net/


https://a-c-t-s.net/Topic01.php

Dons du Saint-Esprit


Vous pouvez regarder la vidéo « Rejoindre le Saint-Esprit » en allant directement sur le site Brighteon https://www.brighteon.com/f9e4300d-af9d-4602-b068-5dbfedd3afb7

OU

Vous pouvez accéder à notre canal sur Brighteon à https://www.brighteon.com/channels/claudel/videos?page=1


https://www.youtube.com/@SupernaturalByDesign/videos

Regardez ses trois dernières vidéos.


https://a-c-t-s.net/Q%20and%20A%20-%20Part%2003.php

Les laissés-pour-compte passeront par la colère de Dieu


https://www.youtube.com/@S4C2010/featured


D’autres vidéos sur :

https://www.youtube.com/@ministerclaude/videos

https://www.brighteon.com/channels/claudel

https://rumble.com/user/ClaudeBLE

https://www.bitchute.com/channel/Yq8ohJHDk58y/


Le Saint-Esprit et les dons qu’il apporte sont-ils vrais ? Jésus a dit que le Saint-Esprit ne peut pas venir

jusqu’à ce que Jésus soit sorti d’ici. Dieu aime tout le monde, et c’est pourquoi Il ne veut pas que quelqu’un périsse.


La prière du salut doit être dite d’une voix régulière avec un sens, et vous devez signifier chaque mot.

J’accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans mon cœur. Je crois qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Je me repens et me détourne de mes mauvaises voies. Il a versé Son sang sur la croix pour mes péchés. J’ai été pécheur et je reconnais que je ne peux pas me sauver. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi maintenant pour me sauver de tout feu de l’enfer et, par-dessus tout, me prendre dans ton Royaume Céleste. Merci pour mon salut, Seigneur. Je veux le meilleur que je puisse avoir de Toi, au nom de Jésus, Amen.


La prière suivante est le Notre Père, et elle est là pour vous aider à être exempts de défauts.


La prière de Notre Père doit être dite d’une voix régulière avec un sens, et vous devez signifier chaque mot.

Notre Père qui est aux cieux, que Ton nom soit sanctifié. Ton royaume viendra. Tu seras fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et, nous pardonner nos dettes, Comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et, ne nous conduisent pas à la tentation, Mais nous délivrer du malin. Pour vous est le royaume et la puissance et la gloire pour toujours. Amen.


Si vous avez décidé de faire partie de la famille de Dieu et que vous avez dit cette prière, alors le Ciel a été ouvert et tous les anges du ciel vous ont vu et sont si heureux que vous soyez rentrés. Comment être fort ? C’est lire votre bible. Une version King James est la bible à lire. Parfois, les gens ont un problème de compréhension, de sorte que vous pouvez également obtenir une nouvelle version King James, et que la Bible sera plus facile à lire. Puis obtenez un Interlinéaire grec et hébreu, vous pouvez l’obtenir par Google Play ou Apple, et il est gratuit.


Voici quelques liens qui peuvent vous épater :


Lien vers le document du Chemin du Salut


https://a-c-t-s.net/salvation-road.php


https://a-c-t-s.net/endtimegod/


https://a-c-t-s.net/rapturecompilation/


https://www.youtube.com/@manchildministries/videos


https://www.youtube.com/@S4C2010/featured


https://a-c-t-s.net/Rapture-Life%20or%20Death/Rapture%20-%20Life%20or%20Death.odt


Voici la vidéo, https://a-c-t-s.net/Rapture-Life%20or%20Death/index.php


Mon courriel est [email protected]



Pour insérer des sous-titres https://clideo.com/add-subtitles-to-video


https://www.youtube.com/watch?v=JGutFGX1RKQ&list=WL&index=1&t=4s&ab_channel=S4CGlobalCommunityChurch%2CSoldiersForChrist


https://www.youtube.com/@manchildministries/videos


Ce lien vers le pasteur Brett a également Vidéos prophétie mis à jour chaque mois

https://www.youtube.com/@AtheyCreek/videos


Pasteur JD Faraq a prophétie mis à jour chaque dimanche matin

https://www.jdfarag.org/bible-prophecy?sapurl=LytkNmtjL2xiL21zLys4Mnl4cDhmP2VtYmVkPXRydWUmcmVjZW50Um91dGU9YXBwLndlYi1hcHAubGlicmFyeS5tZWRpYS1zZXJpZXMmcmVjZW50Um91dGVTbHVnPSUyQjgyeXhwOGY=



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