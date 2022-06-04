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MORE, FROM (LE SANTIAGO) VAXXINATED 'SOCIAL MEDIA INFLUENCER...' SHOWS HER NEW COVAX SKIN CONDITION
Alex Hammer
Alex Hammer
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480 views • June 04, 2022
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(world orders review)
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More, From (LE SANTIAGO) VAXXINATED 'Social Media Influencer...' (New COVAX Skin Condition)
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Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
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MICRO-STRUCTURES
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network/links/61a4d94eee3e086e3d3a6756/MICROSTRUCTURES-IN-COVID-VACCINES-inorganic-crystals-or-Wireless-Nanosensors-Network.pdf

DNA NANOTECH CRYSTALS
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/358284707_DNA_CRYSTALS_NANOTECHNOLOGY_IN_COVID19_VACCINES/links/61fe5607870587329e938768/DNA-CRYSTALS-NANOTECHNOLOGY-IN-COVID19-VACCINES.pdf
================
Covid GRAPHENE Q DOTS (El Mundo Desconocido)
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/

TECHNO PARASITISM
https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/

INTRA-BODY NANO-NETWORK (C0r0na 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/

NANO-TECH & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/

GO in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX
https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/

"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste (La Quinta Columna)
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/

"MANDATES" and 'your CONSENT'
https://www.bitchute.com/video/U8BHDwn4Ccnx/

PFIZER C19 DARK-FIELD MICROSCOPY (Eng. Subs)
https://www.bitchute.com/video/0WgMeAS6MywK/

Still DON'T GET HOW the so-called 'WAVES' are CREATED?
https://www.bitchute.com/video/GdZFaznNc6bZ/

WHAT IS IN THE VACCINES ?
https://www.bitchute.com/video/CeJdcW5YLJ6j/

"CORONA" (2015) COORDINATE & ROUTING SYSTEM for NANO-NETWORKS
(Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/h8656ZcjJjuc/

GRAPHENE HIDROXIDE IN COVID VAX
(1-2) DR. NOACK https://www.bitchute.com/video/BDoFiZQWw0Tl/
(2-2) LA QUINTA & DR CAMPRA https://www.bitchute.com/video/E4AHd9GY4P4T/
==============

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tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
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