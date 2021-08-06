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06.08.2021. Почти половина банкоматов Сбера стала биометрической (Выпуск № 213 часть I (1)).
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6776 views • August 05, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:02 Почти половина банкоматов Сбербанка стала биометрической. http://protivkart.com/main/18267-pochti%20polovina%20bankomatov%20sberbanka%20stala%20biometricheskoy.html.
02:35 Авария: Машина в Хлам, а у Меня ни Царапины! #shorts. https://www.youtube.com/watch?v=xaBm23IVHek.
06:29 Письмо слушателя. О посещении Храмов.
09:42 Император, изменивший мир: Константин Великий. https://www.youtube.com/watch?v=KrkJkyOqZ4E.
30:45 Как Зеленского собирают к Байдену? 60 минут по горячим следам (вечерний выпуск в 18:40) от 26.07.21. https://www.youtube.com/watch?v=CkOu3nKB2m8.
36:33 Обыкновенные зомби. Как работает ложь (полный выпуск). https://www.youtube.com/watch?v=lLEiT9PeHSg.
42:18 Электронный Концлагерь уже в Киевском Метро. https://www.youtube.com/watch?v=n7EGt7nfMA8.
47:08 В России начали строить новый самолет «Судного дня» на случай ядерной войны. https://www.bfm.ru/news/477551?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
49:30 Письмо слушателя. Второй скан о ДНК Нимрода.
50:33 Что искали в музее Ирака? Голова Нимрода. Режиссер Галина Царёва. https://www.youtube.com/watch?v=Ak_IRk7xu8Y.
52:20 КАТАСОНОВ. Джозеф Меркола неожиданно дал подсказку. Все под контролем у двух гигантов из США. https://www.youtube.com/watch?v=tAvDMKXrZCk.
58:07 ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЙСТВИИ. Взгляд из Иерусалима. 30.07.21. https://www.youtube.com/watch?v=ixwe-fXALdc.
Сегодня мы поговорим о новых правилах, которые приведут в ближайшее время к ситуации «не купит, и не продать», также обсудим кто и зачем стравливает людей. Напомним, что в Храмы ходит не только можно, но и нужно. Узнаем, как произошло становление «монашества». Увидим, как применяют методику Израиля по цифровизации общества и населения другие страны. Так же поговорим о том, кто и для чего использовал голову Нимрода.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:02 Почти половина банкоматов Сбербанка стала биометрической. http://protivkart.com/main/18267-pochti%20polovina%20bankomatov%20sberbanka%20stala%20biometricheskoy.html.
02:35 Авария: Машина в Хлам, а у Меня ни Царапины! #shorts. https://www.youtube.com/watch?v=xaBm23IVHek.
06:29 Письмо слушателя. О посещении Храмов.
09:42 Император, изменивший мир: Константин Великий. https://www.youtube.com/watch?v=KrkJkyOqZ4E.
30:45 Как Зеленского собирают к Байдену? 60 минут по горячим следам (вечерний выпуск в 18:40) от 26.07.21. https://www.youtube.com/watch?v=CkOu3nKB2m8.
36:33 Обыкновенные зомби. Как работает ложь (полный выпуск). https://www.youtube.com/watch?v=lLEiT9PeHSg.
42:18 Электронный Концлагерь уже в Киевском Метро. https://www.youtube.com/watch?v=n7EGt7nfMA8.
47:08 В России начали строить новый самолет «Судного дня» на случай ядерной войны. https://www.bfm.ru/news/477551?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
49:30 Письмо слушателя. Второй скан о ДНК Нимрода.
50:33 Что искали в музее Ирака? Голова Нимрода. Режиссер Галина Царёва. https://www.youtube.com/watch?v=Ak_IRk7xu8Y.
52:20 КАТАСОНОВ. Джозеф Меркола неожиданно дал подсказку. Все под контролем у двух гигантов из США. https://www.youtube.com/watch?v=tAvDMKXrZCk.
58:07 ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЙСТВИИ. Взгляд из Иерусалима. 30.07.21. https://www.youtube.com/watch?v=ixwe-fXALdc.
Сегодня мы поговорим о новых правилах, которые приведут в ближайшее время к ситуации «не купит, и не продать», также обсудим кто и зачем стравливает людей. Напомним, что в Храмы ходит не только можно, но и нужно. Узнаем, как произошло становление «монашества». Увидим, как применяют методику Израиля по цифровизации общества и населения другие страны. Так же поговорим о том, кто и для чего использовал голову Нимрода.
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