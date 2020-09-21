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Urgence sanitaire et identité numérique - Radio-Quebec
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21 views • September 21, 2020
20 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=IEhrmWp9jPw
Radio-Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
La santé publique québécoise admet que la COVID n'est pas plus dangereuse qu'une grippe.
À qui profite l'urgence sanitaire ?
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/290727/pseudo-pandemie-d-a-h1n1-alarmisme-et-gaspillage-de-fonds-publics
On ne peut pas imposer n'importe quoi à n'importe qui en appelant le principe de prudence.
Appuyez l'info libre: http://www.paypal.me/AlexisCossette
Radio-Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
La santé publique québécoise admet que la COVID n'est pas plus dangereuse qu'une grippe.
À qui profite l'urgence sanitaire ?
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/290727/pseudo-pandemie-d-a-h1n1-alarmisme-et-gaspillage-de-fonds-publics
On ne peut pas imposer n'importe quoi à n'importe qui en appelant le principe de prudence.
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