HOW THE DS INFECT YOU WITH CORONA VIRUS OR ANY OTHER SYNTHETIC FREQUENCY SICKNESS USING 5G DIRECTED RADIATION AND YOUR COMMON DNA GENOME TYPE - 23 AND ME, ETC, ETC - KILLING YOU SOFTLY!

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THEY HARVESTED YOUR COMMON DNA TYPE THROUGH ANSESTORY WEBSITES THEN SOLD THE DATA TO CHINA TO MAKE DNA BASED SYNTHETIC ELECTRO DISEASES OR MODELS AND FREQUENCIES AS EVERYTHING HAS A FREQUENCY - LEARN WHAT SARS MERS STANDS FOR! ITS RADIATION SICKNESSES VIA FREQUENCY AND INFECTION OR STRESS! - AN EVIL ATTACK ON THE GOD MADE CLAY MAN BY TECHNOCRATS WHO WANT TO MAKE YOU THERE SLAVES JUST LIKE IN ANCIENT EGYPT - AND AS IN THE TIME OF MOSES (PBUH) THE TYRANTS WILL ONCE AGAIN DROWN AS THEY CROSS THE RED SEA.
HISTORY TEACHES THEM NOTHING!