© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Мистика УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ и битва ЭГРЕГОРОВ
Follow
0
Share
Report
40 views • March 06, 2022
https://bastyon.com/index?v=16b6855d91495a68adc4de459718ad48d8940c38ab4c35050225ebd5fb192c47&;video=1&ref=PS2y32seRMBmxvjmh93cxtagRW321Kiakh
В этом фильме на примере самых свежих исторических событий показано, как нематериальные силы вмешиваются в нашу жизнь, политику и историю. Из чего они состоят и как примерно работают. Вы увидите полный перечень наиболее ярких знамений и предсказаний раскола Украины. Вы будете удивлены, узнав, сколько лет назад в донецких степях впервые началась братоубийственная гражданская война. Почему на самом деле миллионы украинцев стали ненавидеть Россию и русских. Зачем они крушат памятники Ленину. А также - сколько магических приёмов было применено в ходе революции на Майдане. Выдающиеся эксперты и писатели поделятся с вами информацией относительно оккультных механизмов исторического процесса. Среди них: генерал-лейтенант Алексей Савин (руководитель программы “Мозговых войн” Генштаба СССР), писатель Глеб Бобров (предсказавший войну на Украине во всех подробностях за 8 лет до начала), писатель-историк и путешественник Георгий Сидоров, полевой командир ЛНР Александр “Бэтмен” Беднов, православный публицист Юрий Воробьевский, ведический шаман Андрей Дондуков и многие другие. Новый фильм проекта “Достояние планеты” является эзотерическим продолжением нашумевшей документальной ленты “Жертвоприношение Украины”.
В этом фильме на примере самых свежих исторических событий показано, как нематериальные силы вмешиваются в нашу жизнь, политику и историю. Из чего они состоят и как примерно работают. Вы увидите полный перечень наиболее ярких знамений и предсказаний раскола Украины. Вы будете удивлены, узнав, сколько лет назад в донецких степях впервые началась братоубийственная гражданская война. Почему на самом деле миллионы украинцев стали ненавидеть Россию и русских. Зачем они крушат памятники Ленину. А также - сколько магических приёмов было применено в ходе революции на Майдане. Выдающиеся эксперты и писатели поделятся с вами информацией относительно оккультных механизмов исторического процесса. Среди них: генерал-лейтенант Алексей Савин (руководитель программы “Мозговых войн” Генштаба СССР), писатель Глеб Бобров (предсказавший войну на Украине во всех подробностях за 8 лет до начала), писатель-историк и путешественник Георгий Сидоров, полевой командир ЛНР Александр “Бэтмен” Беднов, православный публицист Юрий Воробьевский, ведический шаман Андрей Дондуков и многие другие. Новый фильм проекта “Достояние планеты” является эзотерическим продолжением нашумевшей документальной ленты “Жертвоприношение Украины”.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.