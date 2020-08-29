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L'info en QuestionS #12 - émission du 27 août 2020
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4 views • August 29, 2020
27 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Xiy0LJsGd10
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Au programme de ce soir : nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Alexis Cossette-Trudel, l'animateur de la chaîne Radio-Québec depuis octobre 2018 (pour accéder à se chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ). Nous aborderons avec lui la dimension géopolitique de la crise du coronavirus, avec ses ramifications internationales… Après lui, Tal Schaller reviendra sur la vidéo virale à laquelle il a participé à propos de l'origine du coronavirus et des dangers du vaccin COVID19, Salim Laïbi présentera une étude menée par Denis Rancourt sur la mortalité saisonnière depuis 1946, Ema Krusi parlera des actions juridiques qu'elle mène en Suisse actuellement, Jean-Jacques Crèvecœur présentera 20 (bonnes) raisons de refuser le vaccin COVID19 et Sophie Meulemans fera le résumé de toutes les actions menées en Belgique ces jours-ci.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Références citées dans cette émission :
— Le site présentant toutes les références ayant servi pour la vidéo à laquelle Tal Schaller a participé : http://www.verite-covid19.fr/
— L'interview de Gérard Delépine par Salim Laïbi sur les conséquences du confinement : https://youtu.be/Kwr-3-f-yU8 (et lien alternatif : https://www.brighteon.com/330e085f-dd37-41a3-a549-e3bd24249dd7)
— L'interview de Denis Rancourt par Jérémie Mercier sur l'inutilité des masques : https://youtu.be/Fvp6uah-2hY
— Le site de télérecours français : https://citoyens.telerecours.fr/%23/authentication
— Le site du magazine Néosanté : https://www.neosante.eu/
— L'interview d'Alexnadra Henrion-Caude par TVLibertés : https://youtu.be/c3V6DxmOy8o
— Le site d'Initiative Citoyenne Belgique : http://initiativecitoyenne.be/
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Au programme de ce soir : nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Alexis Cossette-Trudel, l'animateur de la chaîne Radio-Québec depuis octobre 2018 (pour accéder à se chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ). Nous aborderons avec lui la dimension géopolitique de la crise du coronavirus, avec ses ramifications internationales… Après lui, Tal Schaller reviendra sur la vidéo virale à laquelle il a participé à propos de l'origine du coronavirus et des dangers du vaccin COVID19, Salim Laïbi présentera une étude menée par Denis Rancourt sur la mortalité saisonnière depuis 1946, Ema Krusi parlera des actions juridiques qu'elle mène en Suisse actuellement, Jean-Jacques Crèvecœur présentera 20 (bonnes) raisons de refuser le vaccin COVID19 et Sophie Meulemans fera le résumé de toutes les actions menées en Belgique ces jours-ci.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Références citées dans cette émission :
— Le site présentant toutes les références ayant servi pour la vidéo à laquelle Tal Schaller a participé : http://www.verite-covid19.fr/
— L'interview de Gérard Delépine par Salim Laïbi sur les conséquences du confinement : https://youtu.be/Kwr-3-f-yU8 (et lien alternatif : https://www.brighteon.com/330e085f-dd37-41a3-a549-e3bd24249dd7)
— L'interview de Denis Rancourt par Jérémie Mercier sur l'inutilité des masques : https://youtu.be/Fvp6uah-2hY
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— Le site du magazine Néosanté : https://www.neosante.eu/
— L'interview d'Alexnadra Henrion-Caude par TVLibertés : https://youtu.be/c3V6DxmOy8o
— Le site d'Initiative Citoyenne Belgique : http://initiativecitoyenne.be/
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