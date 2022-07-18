Democracia explicada en12 segundos

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Una síntesis magnífica de los requisitos de la democracia, por Toni Benn, alguien que sabe del tema. Vale la pena preguntarse si tenemos democracia en los diferentes niveles y órdenes de gobierno, en nuestra familia o en nuestra propia conducción. Infórmate bien con los demás videos de este canal: brighteon.com/channels/feriljor