Магнито-термическая очистка инъекций от оксида графена

Опытным путем установлено, что оксид графена содержится не только во всех вакцинах от COVID-19, но он также присутствует и в других инъекционных препаратах. Например, среди многих проанализированных препаратов, применяемых для анестезии в стоматологии, только один не содержал графена. В связи с этим возникает вопрос: как поступить, если человеку нужно сделать инъекцию того или иного препарата?

В данном видео показан простой и эффективный способ, как очистить от оксида графена любой препарат в ампуле. Следует отметить, что не всегда имеется возможность применить этот метод, к тому же желательно наличие понимания со стороны врача, который будет делать инъекцию. Тем не менее, этот пример показывает, что биотеррору можно противостоять.

Эффективность метода подтверждена проверкой образцов препаратов под микроскопом – до и после магнито-термической очистки. После очистки наблюдается почти полное отсутствие оксида графена и полное отсутствие «лент» и «волокон». Метод продолжает совершенствоваться.

LA QUINTA COLUMNA сообщает, что этот метод может быть использован как крайнее средство теми, кому необходима анестезия для стоматологических или других процедур. При этом LA QUINTA COLUMNA остается на прежней позиции, что лучше избегать любых инъекций.

* Вероятно, в ролике был использован не обычный, а неодимовый магнит, то есть более сильный.

