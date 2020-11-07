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PATRIOTS WILL HAVE TO SAVE THE REPUBLIC FROM BIDEN AND ILLEGAL JAMAICAN - INDIAN NATIONAL [ Thank Trump! Now It's People's Job to Save Republic! Order "It Takes a Revolution!" at Amazon.com ]
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IT WILL BE UP TO PATRIOTS TO TAKE DOWN THE TRAITORS AND CRIMINALS WHO TRUMP s JUDICIARY SHOULD OF INDICTED AND JAILED ALREADY
CLEAN YOUR WEAPONS PATRIOTS
TRAIN YOUR CHILDREN FOR THE REVOLUTION; EDUCATION, TACTICS AND TRAINING
TRAIN YOUR PARENTS AND GRANDPARENTS WHO THE ENEMY IS AND HOW TO REMOVE THIS CORRUPT GOVERNMENT
LISTEN CLOSELY TO LARRY KLAYMAN - TRUMP MADE A HUGE MISTAKE TO NOT HAVE LARRY KLAYMAN AS ATTORNEY GENERAL. WILLIAM BARR AND JEFF SESSIONS COVERED UP FOR THE CRIMES OF THE DEEP STATE AND BOTH WILL BE BROUGHT TO JUSTICE FOR THEIR COVER-UP OF CRIMES OF THE DEEP STATE.
FORM YOUR LOCAL MILITIA
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY RESISTANCE FORCE.
PREPARE FOR CIVIL WAR I I PATRIOTS
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
PATRIOTS WILL BE ABOLISHING THIS CORRUPT GOVERNMENT
THIS REVOLUTION IS NOT NORTH AGAINST SOUTH
THIS REVOLUTION IS THE PEOPLE AGAINST THE CORRUPT FEDERAL GOVERNMENT THAT ATTACKED THE U.S. CITIZENS WITH A CORONA BIOWEAPON DEVELOPED BY THE PENTAGON, NIH, NIAID, CDC, FDA, AND FAUCI; CRIMINALS IN THE JUSTICE SYSTEM OF THE FEDERAL GOVERNMENT WHO HAVE TAMPERED WITH THE U.S. CONSTITUTION.
FEDERAL ELECTION OF THE PRESIDENT WILL GO BACK TO WHAT THE CONSTITUTION SAYS FOR ELECTING A PRESIDENT AND ANCHOR BABIES NOT THROWN OUT ON THEIR FOREIGN ASSES LIKE OSAMA OBAMA AND HARRIS WILL NEVER HAPPEN AFTER THIS CIVIL WAR IS OVER. THE FEDERAL JUDICIARY WILL NOT ALTER THE CONSTITUTION FROM THE BENCH.
GOOD LUCK TRUMP - YOU MADE A BIG MISTAKE WITH JEFF SESSIONS AND WILLIAM BARR. HIRE LARRY KLAYMAN AND GET SERIOUS ABOUT THE U.S. CONSTITUTION. DO THIS TODAY TRUMP
CLEAN YOUR WEAPONS PATRIOTS
TRAIN YOUR CHILDREN FOR THE REVOLUTION; EDUCATION, TACTICS AND TRAINING
TRAIN YOUR PARENTS AND GRANDPARENTS WHO THE ENEMY IS AND HOW TO REMOVE THIS CORRUPT GOVERNMENT
LISTEN CLOSELY TO LARRY KLAYMAN - TRUMP MADE A HUGE MISTAKE TO NOT HAVE LARRY KLAYMAN AS ATTORNEY GENERAL. WILLIAM BARR AND JEFF SESSIONS COVERED UP FOR THE CRIMES OF THE DEEP STATE AND BOTH WILL BE BROUGHT TO JUSTICE FOR THEIR COVER-UP OF CRIMES OF THE DEEP STATE.
FORM YOUR LOCAL MILITIA
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY RESISTANCE FORCE.
PREPARE FOR CIVIL WAR I I PATRIOTS
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
PATRIOTS WILL BE ABOLISHING THIS CORRUPT GOVERNMENT
THIS REVOLUTION IS NOT NORTH AGAINST SOUTH
THIS REVOLUTION IS THE PEOPLE AGAINST THE CORRUPT FEDERAL GOVERNMENT THAT ATTACKED THE U.S. CITIZENS WITH A CORONA BIOWEAPON DEVELOPED BY THE PENTAGON, NIH, NIAID, CDC, FDA, AND FAUCI; CRIMINALS IN THE JUSTICE SYSTEM OF THE FEDERAL GOVERNMENT WHO HAVE TAMPERED WITH THE U.S. CONSTITUTION.
FEDERAL ELECTION OF THE PRESIDENT WILL GO BACK TO WHAT THE CONSTITUTION SAYS FOR ELECTING A PRESIDENT AND ANCHOR BABIES NOT THROWN OUT ON THEIR FOREIGN ASSES LIKE OSAMA OBAMA AND HARRIS WILL NEVER HAPPEN AFTER THIS CIVIL WAR IS OVER. THE FEDERAL JUDICIARY WILL NOT ALTER THE CONSTITUTION FROM THE BENCH.
GOOD LUCK TRUMP - YOU MADE A BIG MISTAKE WITH JEFF SESSIONS AND WILLIAM BARR. HIRE LARRY KLAYMAN AND GET SERIOUS ABOUT THE U.S. CONSTITUTION. DO THIS TODAY TRUMP
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