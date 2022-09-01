Vapaamuurarien suunnitelma vuodelta 2005 uusi maailmanjärjestys ja Kiina virus osa 11. Vuonna 2009 esitetyssä TV-dokumentissa kerrotaan kuinka maailman valtaeliitti suunnittelee ihmiskunnassa joukkotuhoa, joka toteutetaan muun muassa myrkkyjen kautta, joita laitetaan ruokateollisuuden tuotteisiin ja lääkkeisiin sekä rokotteisiin. Joukkotuhon tarkoituksena on saada maailman väkiluku alas, koska pienempi määrä ihmisiä ei ylikuormita maailman luonnonvarojen käyttämistä. Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma rokotteesta, jonka kautta pyritään vähentämään maailman väkilukua on vuotanut julkisuuteen monissa yhteyksissä, mutta vuoden 2009 TV-dokumentti avaa ja paljastaa tämän järkyttävän suunnitelman.