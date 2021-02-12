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C0VID rokotteet aiheuttavat harvinaista verisairautta
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110 views • February 12, 2021
C0VID-19 rokotteet aiheuttavat harvinaista ja vaarallista verisairautta, joka voi johtaa kuolemaan. Covid rokotteiden haittavaikutuksista tulee esille koko ajan ikävämpiä ja kuolemanvaarallisia tauteja. C0VID rokotteiden kautta on alkanut tulemaan esille harvinaisia verisairauksia, jotka voivat johtaa kuolemaan. Kokeellisissa testirokotuksissa tätä verisairautta ei esiintynyt, mutta nyt kun rokotetaan enemmän ihmisiä, niin tätä erittäin vaarallista verisairautta (immunologinen trombosytopenia) on alkanut esiintymään joillakin ihmisillä rokottamisen jälkeen. Immunologinen trombosytopenia on vaarallinen verisairaus, joka voi johtaa kuolemaan.
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