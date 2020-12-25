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Христианская песня "Слава Тебе!" Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2020 г.
Neba Luch
Neba Luch
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46 views • December 25, 2020
Мой канал в Телеграме (с группой обсуждения): https://t.me/luchneba
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Христианская песня "СЛАВА ТЕБЕ!" Слова и музыка Юлии Литвиновой 2020 г.
Скачать песню можете по ссылкам:
Песня со словами https://cloud.mail.ru/public/qzmw/Q87cNCJgF
Минусовка https://cloud.mail.ru/public/XikV/sQngdF9bE

Текст с аккордами
pdf https://cloud.mail.ru/public/APe6/w7k9Y1gyR
docx https://cloud.mail.ru/public/qf5N/G2KzhqpQu

Текст песни:

Куплет 1

Боже мой, как дивно всё Ты создал:
Мудростью раскинул свод небес,
Там повесил Солнце это, и Луну и звёзды!
Воздуху назначил даже вес.

/Припев:/

Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, Господь Спаситель!
Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, Иисус!
Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, наш Искупитель!
«Слава Тебе! Вся слава Тебе!» - льётся из наших уст.

Куплет 2

Летний зной и зимний белый холод
Разумом Своим Ты учредил.
Как велик Ты! Мир вокруг Твоих творений полон!
Как всё хорошо Ты сотворил!

Куплет 3

Всё в Твоей руке: глубины моря.
И вершины гор — они Твои.
Птичий хор, раскаты грома, волны рек — все вторят:
«Слава Богу неба и земли!»

”… ибо Господь — сила моя, и пение мое — Господь; и Он был мне во спасение.” Книга пророка Исаии 12:2 SYNO

“Я, премудрость ... Господь имел меня началом пути Своего, прежде
созданий Своих, ... когда полагал основания земли: тогда я была при Нём художницею...” Притчи 8:12-30/

«Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!” 91 псалом:5-6

“Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит
доныне, ибо все служит Тебе.” Псалом 118:90-91

“... Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено.”
Откровение Иоанна 4:11

“Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса.” Иеремия 51:15

“Господня земля и что наполняет её, вселенная и всё живущее в ней, ибо Он основал её на морях и на реках утвердил её.” Псалом 23:1-2

“Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!” Псалом 8:2

“Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил.” Псалом 73:16

“В Его руке глубины земли, и вершины гор – Его же; Его – море, и Он
создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего” Псалом 94:4-6
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