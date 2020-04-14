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NOT a feminist: The Man PARODY (Taylor Swift )
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93 views • April 14, 2020
hi I made a parody of Taylor Swift's THE MAN. I hope you like it :)
I'm not a feminist - crazy huh? Yes, by definition feminism is the belief in equality of the sexes BUT feminism is ALSO a political and social movement. Modern-day feminism is very pro abortion and anti trump. Feminist leaders constantly complain about the wage gap, toxic masculinity etc. Perect example of toxic feminsim is Taylor Swift's THE MAN music video which generalizes men to be monstrous.
===== Further Study =====
A.) Feminism in general: https://www.youtube.com/watch?v=In8jW...
- https://www.youtube.com/watch?v=ZR9FH...
- https://www.youtube.com/watch?v=Wdc87...
B.) Women's march: https://www.youtube.com/watch?v=-n8fS...
- https://www.youtube.com/watch?v=nUojT... - https://www.youtube.com/watch?v=XUDto...
BLOW UP white house speech: https://www.youtube.com/watch?v=87uZ_... NASTY woman speech: https://www.youtube.com/watch?v=w8IAp...
C.) Wage Gap MYTH: https://www.youtube.com/watch?v=1oqyr...
- https://www.youtube.com/watch?v=QcDrE...
D.) SEXIST "The Man" music video by Taylor Swift: https://www.youtube.com/watch?v=MdzAN... - https://www.youtube.com/watch?v=DzoPp...
===== Social Media =====
Instagram: https://www.instagram.com/alisa.jae.aj/
Twitter: https://twitter.com/Alisa_jae
Facebook: https://www.facebook.com/alisajjae
AND because Big Tech Companies ARE censoring conservatives I am also on Alternative Social Media Platforms
Gab: https://gab.com/alisajae
Minds: https://www.minds.com/alisajae/
Spreely: https://www.spreely.com/profile/Alisa...
Parler: https://parler.com/profile/AlisaJae/p...
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/al...
I'm not a feminist - crazy huh? Yes, by definition feminism is the belief in equality of the sexes BUT feminism is ALSO a political and social movement. Modern-day feminism is very pro abortion and anti trump. Feminist leaders constantly complain about the wage gap, toxic masculinity etc. Perect example of toxic feminsim is Taylor Swift's THE MAN music video which generalizes men to be monstrous.
===== Further Study =====
A.) Feminism in general: https://www.youtube.com/watch?v=In8jW...
- https://www.youtube.com/watch?v=ZR9FH...
- https://www.youtube.com/watch?v=Wdc87...
B.) Women's march: https://www.youtube.com/watch?v=-n8fS...
- https://www.youtube.com/watch?v=nUojT... - https://www.youtube.com/watch?v=XUDto...
BLOW UP white house speech: https://www.youtube.com/watch?v=87uZ_... NASTY woman speech: https://www.youtube.com/watch?v=w8IAp...
C.) Wage Gap MYTH: https://www.youtube.com/watch?v=1oqyr...
- https://www.youtube.com/watch?v=QcDrE...
D.) SEXIST "The Man" music video by Taylor Swift: https://www.youtube.com/watch?v=MdzAN... - https://www.youtube.com/watch?v=DzoPp...
===== Social Media =====
Instagram: https://www.instagram.com/alisa.jae.aj/
Twitter: https://twitter.com/Alisa_jae
Facebook: https://www.facebook.com/alisajjae
AND because Big Tech Companies ARE censoring conservatives I am also on Alternative Social Media Platforms
Gab: https://gab.com/alisajae
Minds: https://www.minds.com/alisajae/
Spreely: https://www.spreely.com/profile/Alisa...
Parler: https://parler.com/profile/AlisaJae/p...
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/al...
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