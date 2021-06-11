© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
11.06.2021 Как каждый покемон получил свой индивидуальный номер (Выпуск № 205 часть I (1)).
Follow
2
Download MP3
Share
Report
24481 views • June 11, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:10 MAC-адрес. https://www.google.com/search?client=ubuntu&;channel=fs&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ie=utf-8&oe=utf-8.
06:25 ИЩИМ ПОКИМОНОВ АКТИВОМ. https://drive.google.com/file/d/1eP3rMVgXCplxyicN41u9w0kEfc8t87kh/view.
16:30 Письмо слушателя. Сколько прививок сидит.
17:20 Италия. «Коро2нА». Покемонам сообщили почему их видно, многие довольны. https://www.youtube.com/watch?v=UesaeHHwanM.
23:10 Письмо слушателя. Излучение от места прививки.
24:20 Письмо слушателя. Про мак адреса.
25:16 Письмо слушателя. Про мак адреса.
25:40 Письмо слушателя. Прилипает к руке привитой телефон.
29:30 ОБМАНОМ вакцинируют пенсионеров! Максимальный репост! https://www.youtube.com/watch?v=K0gwMFKecKU.
34:39 НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЛЮДЕЙ, РЕШИЛИ ХОТЬ НА КОШКАХ ОТОРВАТЬСЯ. https://t.me/PRAVDASILNEE/992.
35:49 Четыре часа в очереди. Спецрепортаж о массовой вакцинации в Киеве. https://www.youtube.com/watch?v=rK4MKLlj2JM.
38:32 Масова вакцинація від COVID-19 у Києві: довжелезні черги. Приїхав міністр охорони здоров'я Ляшко. https://www.youtube.com/watch?v=EYhtRetsgO8.
39:40 Письмо слушателя. Италия. Покемоны за уколом.
41:30 В Бразилии провели уникальный эксперимент и привили от коронавируса целый город, чтобы понять, как вакцинация влияет на пандемию. https://my.ua/news/cluster/2021-06-01-neveroiatno-ot-koronavirusa-privili-tselyi-gorod-rezultat-udivil-dazhe-medikov/d6907543-cbd6-a112-7136-39039c7667db.
41:53 Письмо слушателя. Жак Аттали, что нужно сократить население.
45:52 COVID - скептики: глобальная угроза - «Между тем» с Наталией Метлиной [19.05.2021]. https://www.youtube.com/watch?v=h1GYq6BTcEo.
49:40 ВИРУС НЕ ВЫДЕЛЕН А УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВОТ ОНИ. https://news.mail.ru/incident/45979862.
51:27 Анти-кovuдные листовки!Скачивайте и расклеивайте! https://www.youtube.com/watch?v=ReeIOYmXoD0.
58:40 "СКАЖИ ИМ, ЧТО ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ!.." СВИДЕТЕЛЬСТВО РАБА БОЖИЯ НИКОЛАЯ О ВСТРЕЧЕ С БОГОМ. https://www.brighteon.com/71cac322-ca98-453b-9e3c-bbd163e7f39e.
Сегодня мы узнаем, что у всех людей, получивших прививку от ковид-19 есть свой мак адрес, увидим различные примеры подтверждающее это. Поговорим о том, как в России обманом вакцинируют пенсионеров, какие в Украине очереди за получением вакцины. Также послушаем свидетельство раба Божия Николая о встрече с Богом.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:10 MAC-адрес. https://www.google.com/search?client=ubuntu&;channel=fs&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ie=utf-8&oe=utf-8.
06:25 ИЩИМ ПОКИМОНОВ АКТИВОМ. https://drive.google.com/file/d/1eP3rMVgXCplxyicN41u9w0kEfc8t87kh/view.
16:30 Письмо слушателя. Сколько прививок сидит.
17:20 Италия. «Коро2нА». Покемонам сообщили почему их видно, многие довольны. https://www.youtube.com/watch?v=UesaeHHwanM.
23:10 Письмо слушателя. Излучение от места прививки.
24:20 Письмо слушателя. Про мак адреса.
25:16 Письмо слушателя. Про мак адреса.
25:40 Письмо слушателя. Прилипает к руке привитой телефон.
29:30 ОБМАНОМ вакцинируют пенсионеров! Максимальный репост! https://www.youtube.com/watch?v=K0gwMFKecKU.
34:39 НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЛЮДЕЙ, РЕШИЛИ ХОТЬ НА КОШКАХ ОТОРВАТЬСЯ. https://t.me/PRAVDASILNEE/992.
35:49 Четыре часа в очереди. Спецрепортаж о массовой вакцинации в Киеве. https://www.youtube.com/watch?v=rK4MKLlj2JM.
38:32 Масова вакцинація від COVID-19 у Києві: довжелезні черги. Приїхав міністр охорони здоров'я Ляшко. https://www.youtube.com/watch?v=EYhtRetsgO8.
39:40 Письмо слушателя. Италия. Покемоны за уколом.
41:30 В Бразилии провели уникальный эксперимент и привили от коронавируса целый город, чтобы понять, как вакцинация влияет на пандемию. https://my.ua/news/cluster/2021-06-01-neveroiatno-ot-koronavirusa-privili-tselyi-gorod-rezultat-udivil-dazhe-medikov/d6907543-cbd6-a112-7136-39039c7667db.
41:53 Письмо слушателя. Жак Аттали, что нужно сократить население.
45:52 COVID - скептики: глобальная угроза - «Между тем» с Наталией Метлиной [19.05.2021]. https://www.youtube.com/watch?v=h1GYq6BTcEo.
49:40 ВИРУС НЕ ВЫДЕЛЕН А УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВОТ ОНИ. https://news.mail.ru/incident/45979862.
51:27 Анти-кovuдные листовки!Скачивайте и расклеивайте! https://www.youtube.com/watch?v=ReeIOYmXoD0.
58:40 "СКАЖИ ИМ, ЧТО ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ!.." СВИДЕТЕЛЬСТВО РАБА БОЖИЯ НИКОЛАЯ О ВСТРЕЧЕ С БОГОМ. https://www.brighteon.com/71cac322-ca98-453b-9e3c-bbd163e7f39e.
Сегодня мы узнаем, что у всех людей, получивших прививку от ковид-19 есть свой мак адрес, увидим различные примеры подтверждающее это. Поговорим о том, как в России обманом вакцинируют пенсионеров, какие в Украине очереди за получением вакцины. Также послушаем свидетельство раба Божия Николая о встрече с Богом.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.