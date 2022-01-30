Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δειλοί; Η υπακοή και η άνοδος του αυταρχισμού.

«Και πρώτα-πρώτα είναι οι δειλοί. Τοῖς δὲ δειλοῖς... Σας κάνει εντύπωση αγαπητοί μου ότι προηγείται η δειλία όλων των άλλων αμαρτημάτων;Και θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ ότι η δειλία θα μπορούσε να αποτελεί βαρύ αμάρτημα και δή στην σειρά το πρώτο; Θα μπορούσατε αυτό να το φανταστείτε; Εάν τώρα το αναλύσουμε, πιστεύω να δικαιώσετε το γιατί η δειλία είναι βαρύ αμάρτημα.» - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, 89η ομιλία στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης « Ιερά Αποκάλυψις ».Η συνέχεια εδώ:Πηγή του βίντεο που βλέπετε:Academy of Ideas