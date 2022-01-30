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Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δειλοί; Η υπακοή και η άνοδος του αυταρχισμού.
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36 views • January 30, 2022
«Και πρώτα-πρώτα είναι οι δειλοί. Τοῖς δὲ δειλοῖς... Σας κάνει εντύπωση αγαπητοί μου ότι προηγείται η δειλία όλων των άλλων αμαρτημάτων;
Και θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ ότι η δειλία θα μπορούσε να αποτελεί βαρύ αμάρτημα και δή στην σειρά το πρώτο; Θα μπορούσατε αυτό να το φανταστείτε; Εάν τώρα το αναλύσουμε, πιστεύω να δικαιώσετε το γιατί η δειλία είναι βαρύ αμάρτημα.» - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, 89η ομιλία στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης « Ιερά Αποκάλυψις ».
Η συνέχεια εδώ:
https://athanasiosamvonas.blogspot.com/2021/05/blog-post_89.html
Πηγή του βίντεο που βλέπετε:
Academy of Ideas
https://www.youtube.com/channel/UCiRiQGCHGjDLT9FQXFW0I3A
Και θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ ότι η δειλία θα μπορούσε να αποτελεί βαρύ αμάρτημα και δή στην σειρά το πρώτο; Θα μπορούσατε αυτό να το φανταστείτε; Εάν τώρα το αναλύσουμε, πιστεύω να δικαιώσετε το γιατί η δειλία είναι βαρύ αμάρτημα.» - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, 89η ομιλία στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης « Ιερά Αποκάλυψις ».
Η συνέχεια εδώ:
https://athanasiosamvonas.blogspot.com/2021/05/blog-post_89.html
Πηγή του βίντεο που βλέπετε:
Academy of Ideas
https://www.youtube.com/channel/UCiRiQGCHGjDLT9FQXFW0I3A
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