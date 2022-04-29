Todos vigilados, 7 mil millones de sospechosos - Subtitulada en español

De China a Estados Unidos, de Tel Aviv a Londres o Washington: este documental muestra por primera vez cómo los Estados de todo el mundo están inmersos en una peligrosa carrera en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, utilizando tecnologías de vigilancia cada vez más novedosas. La obsesión por la seguridad está dando lugar a un nuevo tipo de régimen: el totalitarismo digital.

Original en francés del canal de TV francoalemán ARTE: https://www.arte.tv/

Subtítulos en español agregados en este canal.



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