Todos vigilados, 7 mil millones de sospechosos - Subtitulada en español

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
De China a Estados Unidos, de Tel Aviv a Londres o Washington: este documental muestra por primera vez cómo los Estados de todo el mundo están inmersos en una peligrosa carrera en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, utilizando tecnologías de vigilancia cada vez más novedosas. La obsesión por la seguridad está dando lugar a un nuevo tipo de régimen: el totalitarismo digital.
Original en francés del canal de TV francoalemán ARTE: https://www.arte.tv/
Subtítulos en español agregados en este canal.
Si este video te gustó, es muy probable que te gusten otros videos de este canal: https://www.brighteon.com/channels/uraniano