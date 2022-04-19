بی تعارف با #منشه_امیر ، #موساد و #اسرائیل ! براستی دلیل دشمنی لجوجانه #جمهوری_اسلامی و شخص #خامنه_ای با اسراییل تنها ناشی از تعصب و کوته اندیشی و حماقت مذهبی است یا نه حقیقت بزرگتری در پس پرده وجود دارد؟ #نظم_نوین جهانی برای #خاورمیانه چیست ؟ چرا مردمان #ایرانی از #تاجیکستان و #افغانستان و #ایران و #کوردستان (#کردستان) باید از میان بروند و جای خود را به اعراب و خود مغول انگاران بدهند؟ چرا #تمدن_ایرانی باید سرکوب شود و تحت اسارت توحش #اسلامی و #اسلامگرایان بی وطن خائن باشد؟ چرا جمهوری اسلامی باید در ایران و افغانستان برقرار باشد و کردستان عملا در ترکیه ، عراق و سوریه باید دچار آسیمیلاسیون هویتی شود؟ دشمنی تاکتیکی جمهوری اسلامی چه منافع کلان استراتژیکی برای اسراییل داشته است ؟ نقش اسراییل در حمایت و تداوم #سیدکراسی و #آنوسی_کراسی جمهوری اسلامی چیست ؟