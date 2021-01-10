2 TA ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ

Ετοιμότητα για ζόμπιΣχετικές σελίδεςΖόμπι Γραφικό μυθιστόρημαεικόνα κεφαλίδας ζόμπιΑναρωτιέστε γιατί τα ζόμπι, η αποκάλυψη ζόμπι και η ετοιμότητα για ζόμπι συνεχίζουν να ζουν ή να περπατούν νεκρά σε μια ιστοσελίδα CDC; Όπως αποδείχθηκε, αυτό που ξεκίνησε για πρώτη φορά ως εκστρατεία «γλώσσα-στο μάγουλο» για να προσελκύσει νέο κοινό με μηνύματα ετοιμότητας έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολύ αποτελεσματική πλατφόρμα. Συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε και να προσελκύουμε ένα ευρύ φάσμα κοινού σχετικά με την ετοιμότητα για όλους τους κινδύνους μέσω της «ετοιμότητας για ζόμπι».