Θυμάσαι τη ζωή πριν το covid? - Do you remember life before covid?

Τα παιδιά δεν μπορούν πλέον να θυμηθούν τη ζωή πριν από τον ιό:

"Τη μάσκα; Την φορούσαμε πάντα".

Τα παιδιά ηλικίας 4, 5 ή και 6 ετών αρχίζουν να χάνουν τη μνήμη τους για τον κόσμο όπως τον ξέρουμε εμείς οι ενήλικες. Και για τα παιδιά κάτω των 4 ετών, η ζωή χωρίς covid δεν υπήρξε ποτέ.

Τα παιδιά είναι η καλύτερη θυσία για αυτούς τους εγκληματίες. Προσπαθούν να διαγράψουν τις ολιγόχρονες εμπειρίες της ζωής τους για να τα κάνουν να πιστέψουν ότι αυτό είναι το νέο πρότυπο.

Τα παιδιά δεν πρέπει να σκέφτονται για το μέλλον τους, εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε για να δώσουμε στα παιδιά το καλύτερο δυνατό μέλλον.

Ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και καιρό, εναπόκειται στον καθένα μας να είναι συνειδητοποιημένος και πρόθυμος να τον αντιμετωπίσει ανάλογα με τις ικανότητες και τη δυνατότητά του.

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