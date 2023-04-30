ONE SMALL TOWN i Sverige - dela

Tjohooooo äntligen - Nu är planen igång att starta ett One small town i Sverige. Det här är ett system som vänder på pyramiden. De som bestämmer idag tappar makten till folket. Ju snabbare vi sprider den här informationen ju snabbare skapar vi en ny bättre värld. Dela dela dela så att så många som möjligt kan ta del av det här. Det vi inte kan tänka kan vi inte uppleva. Den här informationen måste ut eftersom förändringen börjar i vårt medvetande PRENUMERERA PÅ KANALEN FÖR MER INFO OCH INSPIRATION Här har jag gjort en länksida där du hittar Emils intervju med Michael Tellinger plus andra bra One small town länkar. https://5dcoaching.se/one-small-town/ I 5D-shoppen hittar du unika produkter för att leva inifrån och ut! Onlineprogram, meditationer, affirmationer, hypnoser och smycken. Håll koll för vi fyller på med fler 5D-produkter allt eftersom. https://5dshoppen.se/

