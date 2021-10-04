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UJ (CORONA) VILAGREND OKTATÓVIDEÓ: Kissinger - Klaus Schwab - Orban Viktor
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10 views • October 04, 2021
Toroczkai László MI HAZNÁNK részletesen összefoglalja a JELEN helyzetet és irányt, amerre ezek a korona vírus pártoló újvilágrendesek próbálják taszítani az emberiséget.
OSSZÁTOK! Mutasd meg minden barátodnak és vegyél rá másokat is, hogy ezt megossza!!
Hogyan kötődik Orbán Viktor és a magyarországi balliberális oldal oligarchája is a koronavírusra hivatkozva új világrendet hirdető Klaus Schwabhoz, a Világgazdasági Fórum elnökéhez? Mi köti össze őket Mark Zuckerberggel vagy éppen Bill Gates "vakcinapápával"? Mi a lényege ennek az új világrendnek, a Great Resetnek? A válaszok a videóban.
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Blog: https://toroczkai.info
Twitter: https://twitter.com/ToroczkaiLaszlo
Telegram: https://t.me/toroczkai
TikTok: https://tiktok.com/@toroczkai.laszlo
#greatreset #covid #koronavírus
A MINDS.COM-on ez a videó KÉT részben került fel:
https://www.minds.com/newsfeed/1291805966395772946?referrer=farkashunor
https://www.minds.com/newsfeed/1291813524212813825?referrer=farkashunor
OSSZÁTOK! Mutasd meg minden barátodnak és vegyél rá másokat is, hogy ezt megossza!!
Hogyan kötődik Orbán Viktor és a magyarországi balliberális oldal oligarchája is a koronavírusra hivatkozva új világrendet hirdető Klaus Schwabhoz, a Világgazdasági Fórum elnökéhez? Mi köti össze őket Mark Zuckerberggel vagy éppen Bill Gates "vakcinapápával"? Mi a lényege ennek az új világrendnek, a Great Resetnek? A válaszok a videóban.
Támogatás PayPal-on: https://www.paypal.com/paypalme/toroc...
(Köszönettel fogadunk bármilyen összegű támogatást, amellyel a videóink készítéséhez és hirdetéséhez járulhattok hozzá)
Szimpatizánsnak vagy tagnak itt lehet jelentkezni: https://mihazank.hu/jelentkezes
Aláírás az oltási könyv ellen: https://mihazank.hu/lezarasellen
A Mi Hazánk hírlevelére a honlapunk főoldalán (mihazank.hu), jobb oldalt tudtok feliratkozni.
Blog: https://toroczkai.info
Twitter: https://twitter.com/ToroczkaiLaszlo
Telegram: https://t.me/toroczkai
TikTok: https://tiktok.com/@toroczkai.laszlo
#greatreset #covid #koronavírus
A MINDS.COM-on ez a videó KÉT részben került fel:
https://www.minds.com/newsfeed/1291805966395772946?referrer=farkashunor
https://www.minds.com/newsfeed/1291813524212813825?referrer=farkashunor
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