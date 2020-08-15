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Uranus Retrograde in Taurus August 15, 2020 Astrology Horoscope Collective, Economy, Biotechnology
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20 views • August 13, 2020
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Watch Saturn in Aquarius Social Distancing - https://www.youtube.com/watch?v=uSzAVuY-Hbk
Watch Mars in Aries Square Jupiter, Pluto, Saturn in August 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=7-LeTCppVVc
Read More about Uranus in Taurus:
https://symbolicliving.com/2019/03/05/uranus-in-taurus/
Watch Mars and Chiron in Aries - https://www.youtube.com/watch?v=8KDmc78RQ-0
Read about Mars in Aries:
https://symbolicliving.com/2020/06/26/mars-in-aries/
Read more about Pluto Retrograde in Capricorn: https://symbolicliving.com/2019/04/24/pluto-retrograde-in-capricorn/
Read about Jupiter Retrograde in Capricorn:
https://symbolicliving.com/2020/05/15/jupiter-retrograde-in-capricorn/
Read about Saturn Retrograde in Capricorn:
https://symbolicliving.com/2020/06/30/saturn-retrograde-in-capricorn/
#politics #media #collectiveconsciousness
Watch Saturn in Aquarius Social Distancing - https://www.youtube.com/watch?v=uSzAVuY-Hbk
Watch Mars in Aries Square Jupiter, Pluto, Saturn in August 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=7-LeTCppVVc
Read More about Uranus in Taurus:
https://symbolicliving.com/2019/03/05/uranus-in-taurus/
Watch Mars and Chiron in Aries - https://www.youtube.com/watch?v=8KDmc78RQ-0
Read about Mars in Aries:
https://symbolicliving.com/2020/06/26/mars-in-aries/
Read more about Pluto Retrograde in Capricorn: https://symbolicliving.com/2019/04/24/pluto-retrograde-in-capricorn/
Read about Jupiter Retrograde in Capricorn:
https://symbolicliving.com/2020/05/15/jupiter-retrograde-in-capricorn/
Read about Saturn Retrograde in Capricorn:
https://symbolicliving.com/2020/06/30/saturn-retrograde-in-capricorn/
#politics #media #collectiveconsciousness
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