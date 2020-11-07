San Salvador, La ruta de las ermitas 11/17

San SalvadorLa ruta de las ermitasMontaña de MontserratCataluñaLa imagen de esta ermita, una cueva en la pared de la roca del “Elefante”, más bien parece un OJO que todo lo ve. Un enorme precipicio rodea el acceso a la ermita, salvaguardando su intimidad. Como lugar de poder y meditación, dos asientos tallados en la misma pared del Elefante, ante un paisaje infinito que llega hasta al mismo mar mediterraneo. Alejada de todo y de todos, se la considera la ermita espiritualmente más elevada de todas, pues está dedicada a aquel Galileo que pasó de Jesús a Cristo. En siglos anteriores, los visitantes de Montserrat acudían a esta ermita porque existía una lámpara de luz eterna, custodiada día y noche por el ermitaño que la habitaba. Hoy, es básicamente un refugio para escaladores, y pocos los visitantes que conocen el camino para llegar hasta aquí. Un lugar privilegiado, sin lugar a dudas.Con Octavi PiulatsUn reportaje de Alicia Ninou