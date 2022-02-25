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IFQ89 - Émission du 24 février 2022 avec Christine Cotton
luciole
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Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0

24 février 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions89:3
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Dans cette 89e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Cotton, la biostatisticienne qui a exposé l'expertise complète de l'essai clinique Pfizer.

L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.

Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
(Nous nous efforçons de vous faire parvenir l'information libre le plus rapidement possible après la fin de la rencontre hebdomadaire.)

Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur

👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp

👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/

👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel

👉 MURIEL HUBIN :
Facebook Muriel : https://www.facebook.com/hubmu2
Facebook Essentiel : https://www.facebook.com/Muriel-Hubin-Essentiel-110284841350947
Youtube : https://youtube.com/user/hubmu2
Site officiel : https://www.murielhubinessentiel.be/
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