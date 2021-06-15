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Le virus de Wuhan fabriqué en laboratoire ? Dr. Li-Meng, Virologue sur le Covid19
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0 view • June 15, 2021
Le Dr Li-Meng Yan, virologue chinoise, a affirmé qu'elle avait la preuve que le coronavirus provenait d'un laboratoire gouvernemental de Wuhan.
Le rapport Yan : Titre : Des caractéristiques inhabituelles du génome du SRAS-CoV-2 suggèrent une modification sophistiquée en laboratoire plutôt qu'une évolution naturelle et une délimitation de sa voie de synthèse probable.
Lien de téléchargement du rapport, format .pdf et format .txt :
https://fr.scribd.com/document/475998860/The-Yan-Report#download
✅ Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=qFlqXPl_hZQ
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