Entrevista Con Andrew Wakefield - destacado de la entrevista 2

Andrew Wakefield habló sobre su trayectoria y reivindicación en el debate sobre la seguridad de las vacunas, enfatizando las lesiones por vacunas que se podrían haber evitado y el papel de los padres en crear conciencia. Destacó el impacto del COVID-19 en la confianza pública en las vacunas y el creciente reconocimiento de sus advertencias por parte de profesionales médicos. Wakefield también mencionó el potencial de la IA para descubrir problemas de seguridad en las vacunas y la importancia de la transparencia en la salud pública. Compartió sus experiencias en el cine, especialmente con “Vaxxed” y “Protocol Seven”, y sus planes para futuros proyectos, incluyendo una película sobre el amor de una madre y el genio latente de un niño.