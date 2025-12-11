Entrevista Con Andrew Wakefield - destacado de la entrevista 2

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Andrew Wakefield habló sobre su trayectoria y reivindicación en el debate sobre la seguridad de las vacunas, enfatizando las lesiones por vacunas que se podrían haber evitado y el papel de los padres en crear conciencia. Destacó el impacto del COVID-19 en la confianza pública en las vacunas y el creciente reconocimiento de sus advertencias por parte de profesionales médicos. Wakefield también mencionó el potencial de la IA para descubrir problemas de seguridad en las vacunas y la importancia de la transparencia en la salud pública. Compartió sus experiencias en el cine, especialmente con “Vaxxed” y “Protocol Seven”, y sus planes para futuros proyectos, incluyendo una película sobre el amor de una madre y el genio latente de un niño.