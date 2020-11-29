Resumen MARCHA por la LIBERTAD en Valencia 28.11.2020. . Convocada por Policías por la Libertad

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147 views • November 29, 2020





Ningún medio de comunicación cubrió la manifestación ni tampoco los múltiples manifiestos que se leyeron, salvo alguna noticia en prensa para criticar la marcha o desviar la atención sobre los comunicados.



El video lo hemos podido crear gracias a que

los propios ciudadanos nos han enviado sus grabaciones. La censura informativa por medios de comunicación

está al servicio de políticos y censuran los mensajes de profesionales y ciudadanos.



Más información en:



Colectivos que se sumaron a la marcha:

https://www.policiasporlalibertad.org/

http://medicosporlaverdad.es/

Psicólogos por la verdad

Bomberos por la Verdad y la Libertad

http://www.docentesporlaverdad.org/

https://soberaniaysalud.com/ Marcha por la Libertad convocada por el colectivo de Policias por la Libertad. https://www.policiasporlalibertad.org/ Ningún medio de comunicación cubrió la manifestación ni tampoco los múltiples manifiestos que se leyeron, salvo alguna noticia en prensa para criticar la marcha o desviar la atención sobre los comunicados.El video lo hemos podido crear gracias a quelos propios ciudadanos nos han enviado sus grabaciones. La censura informativa por medios de comunicaciónestá al servicio de políticos y censuran los mensajes de profesionales y ciudadanos.Más información en: https://elinvestigador.org/ Colectivos que se sumaron a la marcha:Psicólogos por la verdadBomberos por la Verdad y la Libertad Keywords libertadmarchapolicias por la libertadvalencia

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