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Resumen MARCHA por la LIBERTAD en Valencia 28.11.2020. . Convocada por Policías por la Libertad
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147 views • November 29, 2020
Marcha por la Libertad convocada por el colectivo de Policias por la Libertad. https://www.policiasporlalibertad.org/
Ningún medio de comunicación cubrió la manifestación ni tampoco los múltiples manifiestos que se leyeron, salvo alguna noticia en prensa para criticar la marcha o desviar la atención sobre los comunicados.
El video lo hemos podido crear gracias a que
los propios ciudadanos nos han enviado sus grabaciones. La censura informativa por medios de comunicación
está al servicio de políticos y censuran los mensajes de profesionales y ciudadanos.
Más información en: https://elinvestigador.org/
Colectivos que se sumaron a la marcha:
https://www.policiasporlalibertad.org/
http://medicosporlaverdad.es/
Psicólogos por la verdad
Bomberos por la Verdad y la Libertad
http://www.docentesporlaverdad.org/
https://soberaniaysalud.com/
Ningún medio de comunicación cubrió la manifestación ni tampoco los múltiples manifiestos que se leyeron, salvo alguna noticia en prensa para criticar la marcha o desviar la atención sobre los comunicados.
El video lo hemos podido crear gracias a que
los propios ciudadanos nos han enviado sus grabaciones. La censura informativa por medios de comunicación
está al servicio de políticos y censuran los mensajes de profesionales y ciudadanos.
Más información en: https://elinvestigador.org/
Colectivos que se sumaron a la marcha:
https://www.policiasporlalibertad.org/
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