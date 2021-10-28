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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Η Αγία Σκέπη και το Έπος του '40
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51 views • October 28, 2021
Ἀπό τό Ἐπετειακό Ἑορταστικό Πρωινό στίς 28 Ὀκτωβρίου 2013, τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας καί φωτοφόρου Σκέπης τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ Ἔπους τοῦ '40, στόν Ἱερό Βυζαντινό Ναό Προφ. Ἠλιοῦ τῆς Ι.Μ. Θεσσαλονίκης.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας καί φωτοφόρου Σκέπης τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ Ἔπους τοῦ '40, διαβάστηκαν διηγήσεις περί τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τῆς σχέσεώς της μέ τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας καί φωτοφόρου Σκέπης τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ Ἔπους τοῦ '40, διαβάστηκαν διηγήσεις περί τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τῆς σχέσεώς της μέ τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ.
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