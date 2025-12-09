© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
The world suffers a lot. Not because the violence of bad people. But because of the silence of the good people.
FROM 50 VOICES OF RITUAL ABUSES
ANNEKE LUCAS TESTIMONY 00:05:57
ASIA RAINE TESTIMONY 00:23:25
CARINA TESTIMONY 00:43:10
CHANTAL FREI TESTIMONY 00:55:22
DAVID TESTIMONY 01:08:02
ELISA E TESTIMONY 01:21:36
ELKE TESTIMONY 01:37:58
HAJAR TESTIMONY 01:48:41
ISABELLE TESTIMONY 01:53:40
JULIA TESTIMONY 02:01:18
KATY GROVES TESTIMONY 02:12:34
KAYA TESTIMONY 02:24:58
LILY TESTIMONY 02:39:23
NESSJAH TESTIMONY 02:43:14
RACHEL VAUGHAN TESTIMONY 03:03:25
RIKE SCHWAN TESTIMONY 03:14:31
SARAH TESTIMONY 03:25:06
THIES TESTIMONY 03:41:17