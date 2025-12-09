BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
50 VOICES OF RITUAL ABUSES
Puretrauma357
Puretrauma357
52 views • 1 day ago

The world suffers a lot. Not because the violence of bad people. But because of the silence of the good people.
🔥🔥🔥

FROM 50 VOICES OF RITUAL ABUSES

ANNEKE LUCAS TESTIMONY 00:05:57

ASIA RAINE TESTIMONY 00:23:25

CARINA TESTIMONY 00:43:10

CHANTAL FREI TESTIMONY 00:55:22

DAVID TESTIMONY 01:08:02

ELISA E TESTIMONY 01:21:36

ELKE TESTIMONY 01:37:58

HAJAR TESTIMONY 01:48:41

ISABELLE TESTIMONY 01:53:40

JULIA TESTIMONY 02:01:18

KATY GROVES TESTIMONY 02:12:34

KAYA TESTIMONY 02:24:58

LILY TESTIMONY 02:39:23

NESSJAH TESTIMONY 02:43:14

RACHEL VAUGHAN TESTIMONY 03:03:25

RIKE SCHWAN TESTIMONY 03:14:31

SARAH TESTIMONY 03:25:06

THIES TESTIMONY 03:41:17

50voices ofritual abuses
