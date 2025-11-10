BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - π. Δήμος Σερκελίδης [Μάθημα 5°]
etangelo
etangelo
75 followers
Follow
1
2 views • 21 hours ago

"Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Απολογητική μέσα από κείμενο του μακαριστού π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου". Τήν Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025 στήν Αίθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὥρες 19:00 - 20:30, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας" ὁ Πρεσβύτερος π. Δήμος Σερκελίδης μίλησε με θέμα " Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Απολογητική". Ο ομιλητής παρουσίασε και σχολίασε με επίκαιρα σχόλια σχετική εισήγηση του π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος το έτος 1995. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε σειρά μαθημάτων με θέμα την Ορθόδοξη Απολογητική

Keywords
godchristreligiongreeceorthodoxy
