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12.02.2021. Значит ли, что уже НАЧАЛОСЬ!? Строят третий храм (Выпуск № 189 часть I (2)).
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5904 views • February 11, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:55 Посмотрел сам - покажи другому! https://www.youtube.com/watch?v=3H8iOVyMYOQ&;feature=youtu.be.
11:12 Секретное оружие массового пораженя. https://www.youtube.com/watch?v=4I7jMzmtig8.
15:45 В Европе раскрыли будущее 3G-сети. https://hi-tech.mail.ru/news/3g_v_evrope.
16:47 На пути связи 5G встала ФСБ. https://hi-tech.mail.ru/news/kriptozaschit_i_mech.
17:15 Письмо слушателя. Объявления.
21:55 "АНТИХРИСТ ПОКОРИТ МИР ЧЕРЕЗ ЧРЕВО!". https://www.youtube.com/watch?v=M-SFFM3CiFI.
31:57 Согласно Священному Писанию, мы живём в последние времена. Старец Хризостом Иорданский. https://www.youtube.com/watch?v=G2JTOorNBOI.
41:18 Страшное пророческое видение преподобного Антония Великого. Экуменизм в церкви. https://www.youtube.com/watch?v=kjdAqAYhZmA .
50:58 Василий Великий о богатстве и бедности, собственности и деньгах. https://predanie.ru/book/219971-vasiliy-velikiy-o-bogatstve-i-bednosti-sobstvennosti-i-dengah/#/toc2.
59:33 Закон Божий - 144 Саул, первый царь еврейский. https://youtu.be/sqZsSoah-tc.
01:13:45 ЭКЗАМЕН ИИСУСА ХРИСТА. МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ. https://www.brighteon.com/658f4cf7-7da5-4f51-b29b-044ef5a9cb93.
01:30:32 Simulative Emotional Expression Robot. https://www.youtube.com/watch?v=BJZcGJSK1Z0 .
Сегодня мы послушаем мнение экспертов о вакцине и вакцинации, надо ли прививаться, где говориться, что в вакцине используются клетки абортированных детей. Напомним про отрицательное влияние вышек 5-G на человека. Послушаем предсказания старцев про наши «последние» времена. Увидим на примере древнееврейского царя Саула, что не надо искать земного царя.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:55 Посмотрел сам - покажи другому! https://www.youtube.com/watch?v=3H8iOVyMYOQ&;feature=youtu.be.
11:12 Секретное оружие массового пораженя. https://www.youtube.com/watch?v=4I7jMzmtig8.
15:45 В Европе раскрыли будущее 3G-сети. https://hi-tech.mail.ru/news/3g_v_evrope.
16:47 На пути связи 5G встала ФСБ. https://hi-tech.mail.ru/news/kriptozaschit_i_mech.
17:15 Письмо слушателя. Объявления.
21:55 "АНТИХРИСТ ПОКОРИТ МИР ЧЕРЕЗ ЧРЕВО!". https://www.youtube.com/watch?v=M-SFFM3CiFI.
31:57 Согласно Священному Писанию, мы живём в последние времена. Старец Хризостом Иорданский. https://www.youtube.com/watch?v=G2JTOorNBOI.
41:18 Страшное пророческое видение преподобного Антония Великого. Экуменизм в церкви. https://www.youtube.com/watch?v=kjdAqAYhZmA .
50:58 Василий Великий о богатстве и бедности, собственности и деньгах. https://predanie.ru/book/219971-vasiliy-velikiy-o-bogatstve-i-bednosti-sobstvennosti-i-dengah/#/toc2.
59:33 Закон Божий - 144 Саул, первый царь еврейский. https://youtu.be/sqZsSoah-tc.
01:13:45 ЭКЗАМЕН ИИСУСА ХРИСТА. МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ. https://www.brighteon.com/658f4cf7-7da5-4f51-b29b-044ef5a9cb93.
01:30:32 Simulative Emotional Expression Robot. https://www.youtube.com/watch?v=BJZcGJSK1Z0 .
Сегодня мы послушаем мнение экспертов о вакцине и вакцинации, надо ли прививаться, где говориться, что в вакцине используются клетки абортированных детей. Напомним про отрицательное влияние вышек 5-G на человека. Послушаем предсказания старцев про наши «последние» времена. Увидим на примере древнееврейского царя Саула, что не надо искать земного царя.
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