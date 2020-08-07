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RDV AVEC ROCH. ÉPISODE 10. COVID 19 : LE TEMPS DE LA 1ÈRE BATAILLE par Roch Saüquere
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35 views • August 07, 2020
Dans la Matrice, les choses ne sont pas se qu’elles semblent…
«Cette vidéo a été tournée le 1er juin 2020 et finie d’être montée le premier août. On dit que la réalité dépasse la fiction. Mais quand les deux se rejoignent ? Faites un bond dans les coulisses de la Matrice artificielle et découvrez une lecture inédite des événements.» ~ Roch Saüquere
Source : https://youtu.be/ZMVa-fCwVt4
Vidéo publiée par Roch Saüquere, le 06 août 2020 : https://www.youtube.com/channel/UCCGx-qj4fh8t8UUkuS6XwkQ
«Cette vidéo a été tournée le 1er juin 2020 et finie d’être montée le premier août. On dit que la réalité dépasse la fiction. Mais quand les deux se rejoignent ? Faites un bond dans les coulisses de la Matrice artificielle et découvrez une lecture inédite des événements.» ~ Roch Saüquere
Source : https://youtu.be/ZMVa-fCwVt4
Vidéo publiée par Roch Saüquere, le 06 août 2020 : https://www.youtube.com/channel/UCCGx-qj4fh8t8UUkuS6XwkQ
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