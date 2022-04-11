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CDL133 - Satan, l'ombre au service de la lumière (NETTOYER VII) - Jean-Jacques Crevecoeur
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32 views • April 11, 2022
lundi 11 avril 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL133B:1
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Cette vidéo vous invite à méditer sur trois interventions remarquables de Satan dans l'histoire religieuse pour comprendre en quoi il nous offre une opportunité exceptionnelle de grandir. Mon propos n'a rien d'un discours religieux. Il s'agit plutôt d'interpréter le sens symbolique de trois événements tirés de la Bible (Adam et Ève tentés par le serpent - Job mis à l'épreuve par Satan - Jésus-Christ confronté aux trois tentations de pouvoir dans le désert), pour discerner en quoi les événements actuels nous invitent à incarner dans notre réalité nos valeurs les plus profondes…
En fin de compte, nous pourrions considérer que ces suppôts de Satan que sont Klaus Schwab et consort nous offrent l'occasion — à travers les épreuves — de sortir la preuve de ce que nous sommes réellement, au niveau de notre essence :
— en passant du savoir à propos du bien et du mal à la connaissance vécue de cette dualité ;
— en passant de nos valeurs morales extérieures à nos principes éthiques intérieurs ;
— en passant du pouvoir de SE servir à la Puissance d'Amour au service de la vie et des autres.
Dans le contexte où le pire président de la cinquième république risque de se faire réélire (grâce, probablement, à des fraudes et des manipulations majeures), je vous invite vraiment à changer votre regard sur les épreuves qui nous attendent dans les prochains mois et les prochaines années.
QUELQUES VIDÉOS RECOMMANDÉES PAR VOUS, EN RÉSONANCE :
— L'effondrement de notre civilisation - Prophétie de Rudolf Steiner : https://youtu.be/7cKfYf5dsAk
— Jésus initiatique : l'évangile de Matthieu révélé : https://youtu.be/PZTPeSKaEd4
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net.
En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Cette vidéo vous invite à méditer sur trois interventions remarquables de Satan dans l'histoire religieuse pour comprendre en quoi il nous offre une opportunité exceptionnelle de grandir. Mon propos n'a rien d'un discours religieux. Il s'agit plutôt d'interpréter le sens symbolique de trois événements tirés de la Bible (Adam et Ève tentés par le serpent - Job mis à l'épreuve par Satan - Jésus-Christ confronté aux trois tentations de pouvoir dans le désert), pour discerner en quoi les événements actuels nous invitent à incarner dans notre réalité nos valeurs les plus profondes…
En fin de compte, nous pourrions considérer que ces suppôts de Satan que sont Klaus Schwab et consort nous offrent l'occasion — à travers les épreuves — de sortir la preuve de ce que nous sommes réellement, au niveau de notre essence :
— en passant du savoir à propos du bien et du mal à la connaissance vécue de cette dualité ;
— en passant de nos valeurs morales extérieures à nos principes éthiques intérieurs ;
— en passant du pouvoir de SE servir à la Puissance d'Amour au service de la vie et des autres.
Dans le contexte où le pire président de la cinquième république risque de se faire réélire (grâce, probablement, à des fraudes et des manipulations majeures), je vous invite vraiment à changer votre regard sur les épreuves qui nous attendent dans les prochains mois et les prochaines années.
QUELQUES VIDÉOS RECOMMANDÉES PAR VOUS, EN RÉSONANCE :
— L'effondrement de notre civilisation - Prophétie de Rudolf Steiner : https://youtu.be/7cKfYf5dsAk
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