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DOKĄD ZMIERZA LUDZKOŚĆ - VALERY UVAROV | SHARMA NEWS 2017 ॐ
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13 views • July 27, 2020
| Bośnia | Konferencja w Sarajewie / 2017 ☯ |
"Wgląd w przeszłość pozwala lepiej rozpoznać przyszłość"
Tematyka:
- Piramidy jako anteny i znaczniki GPS oraz ich rola w rozwoju cywilizacji.
- Przyczyny Wielkiego Potopu & Planetarna Katastrofa.
- Cywilizacja Marsjańska na Ziemi.
- Starożytny System Obrony Ziemi
przed meteorytami i asteroidami & Terminatory.
- Dzieci Nowej Ery przyszłością ludzkości.
Oryginalne nagranie
Konferencja w Bośni - Sarajewo 2017
Link - https://www.youtube.com/watch?v=8d10a...
Valery Uvarov about UFO and Pyramids - Hidden History 2014
Link - https://www.youtube.com/watch?v=iwjVr...
----------------------------------------------------------------------------------------------
VALERY UVAROV
"Seeing the past allows to better recognize the future"
Badacz i budowniczy piramid. Autor wielu publikacji na temat piramid, UFO oraz starożytnych technologii. Regularny mówca na międzynarodowych konferencjach.
Autor książek:
"Wands of Horus" 1995,
"Cylinders of the pharaoh" 1997,
"Wands of Horus" 1999,
"Wands of Horus" 2000,
"Wands of Horus" 2004,
"Mysterious properties of pyramids" 2006,
"Pyramids" 2007,
"Pyramids" 2008,
"Pyramids. Legacy of the gods" 2013 (Rosyjski)
http://www.wands.ru/docs/pyramidym.rar
"Pyramids. Legacy of the gods" 2017 (English)
Strony Internetowe:
http://www.wands.ru
http://www.legacyof.life
http://newpyramids.ru.com
https://wandstore.ru/
Facebook - Profil
https://www.facebook.com/valery.uvarov.5
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCh_W...
Facebook - Wands of Horus & Pyramids
(Różdżki Horusa i Piramidy)
https://www.facebook.com/wandsofhorus/
Więcej filmów z Valerym Uvarovem w języku rosyjskim na YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCDeV...
Email: [email protected]
"Wgląd w przeszłość pozwala lepiej rozpoznać przyszłość"
Tematyka:
- Piramidy jako anteny i znaczniki GPS oraz ich rola w rozwoju cywilizacji.
- Przyczyny Wielkiego Potopu & Planetarna Katastrofa.
- Cywilizacja Marsjańska na Ziemi.
- Starożytny System Obrony Ziemi
przed meteorytami i asteroidami & Terminatory.
- Dzieci Nowej Ery przyszłością ludzkości.
Oryginalne nagranie
Konferencja w Bośni - Sarajewo 2017
Link - https://www.youtube.com/watch?v=8d10a...
Valery Uvarov about UFO and Pyramids - Hidden History 2014
Link - https://www.youtube.com/watch?v=iwjVr...
----------------------------------------------------------------------------------------------
VALERY UVAROV
"Seeing the past allows to better recognize the future"
Badacz i budowniczy piramid. Autor wielu publikacji na temat piramid, UFO oraz starożytnych technologii. Regularny mówca na międzynarodowych konferencjach.
Autor książek:
"Wands of Horus" 1995,
"Cylinders of the pharaoh" 1997,
"Wands of Horus" 1999,
"Wands of Horus" 2000,
"Wands of Horus" 2004,
"Mysterious properties of pyramids" 2006,
"Pyramids" 2007,
"Pyramids" 2008,
"Pyramids. Legacy of the gods" 2013 (Rosyjski)
http://www.wands.ru/docs/pyramidym.rar
"Pyramids. Legacy of the gods" 2017 (English)
Strony Internetowe:
http://www.wands.ru
http://www.legacyof.life
http://newpyramids.ru.com
https://wandstore.ru/
Facebook - Profil
https://www.facebook.com/valery.uvarov.5
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCh_W...
Facebook - Wands of Horus & Pyramids
(Różdżki Horusa i Piramidy)
https://www.facebook.com/wandsofhorus/
Więcej filmów z Valerym Uvarovem w języku rosyjskim na YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCDeV...
Email: [email protected]
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