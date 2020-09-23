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Redevenir souverain de sa vie - Mika Denissot
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22 views • September 23, 2020
21 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=r5Lc8vDDjuk
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Nous nous sommes oubliés ou nous nous somme perdus. La société dans laquelle nous vivons n’est pas ce que nous croyons. Nous fermons les yeux, nous ne voulons pas voir, mais pendant ce temps, notre vie s’effrite, disparaît et passe sous le contrôle de quelques hommes.
Est-ce parce que les dirigeants d’un système qui ne correspond pas à nos valeurs, agissent d’une certaine manière, détruisent un peu de leur propre système à des fins économiques et politiques que nous devons nous laissez embarquer dans une déprime, un stress, une peur continuels ?
Ma réponse est NON et bien au contraire.
Alors la question est celle-ci :
Et si chacun d’entre nous redevenait souverain de sa vie ?
→ Ānāpānasati Technique méditative pour accéder aux états de conscience modifiés de la mort de l’ego : https://noe-soulinamind.com/anapanasati/
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✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
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✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Nous nous sommes oubliés ou nous nous somme perdus. La société dans laquelle nous vivons n’est pas ce que nous croyons. Nous fermons les yeux, nous ne voulons pas voir, mais pendant ce temps, notre vie s’effrite, disparaît et passe sous le contrôle de quelques hommes.
Est-ce parce que les dirigeants d’un système qui ne correspond pas à nos valeurs, agissent d’une certaine manière, détruisent un peu de leur propre système à des fins économiques et politiques que nous devons nous laissez embarquer dans une déprime, un stress, une peur continuels ?
Ma réponse est NON et bien au contraire.
Alors la question est celle-ci :
Et si chacun d’entre nous redevenait souverain de sa vie ?
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