Интервью Красному ТВ, часть 1 (20.11.15)

Интервью Игоря Ивановича Стрелкова открытому творческому проекту "Красное ТВ", объединяющему здоровые оппозиционные силы.



В первой части интервью ответы на вопросы:

1. Кто собрался на «Майдане» в ноябре 2013 г. и что хотели изменить?

2. Кто был заинтересован в эскалации протеста и проливании крови?

3. Откуда, по Вашему мнению, в современной Украине появились фашисты?

4. Почему никакая из организаций внутри Украины не смогла организовать большинство граждан для противостояния фашистов?

5. Когда вы поняли, что быть наблюдателем - значит попустительствовать распространению фашизма?

6. В какой атмосфере проходил референдум 16 марта 2014 г. в Крыму?

7. Была ли у Вас информация о настроениях людей на Юго-востоке Украины?