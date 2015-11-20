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Интервью Красному ТВ, часть 1 (20.11.15)
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44 views • May 20, 2022
Интервью Игоря Ивановича Стрелкова открытому творческому проекту "Красное ТВ", объединяющему здоровые оппозиционные силы.
В первой части интервью ответы на вопросы:
1. Кто собрался на «Майдане» в ноябре 2013 г. и что хотели изменить?
2. Кто был заинтересован в эскалации протеста и проливании крови?
3. Откуда, по Вашему мнению, в современной Украине появились фашисты?
4. Почему никакая из организаций внутри Украины не смогла организовать большинство граждан для противостояния фашистов?
5. Когда вы поняли, что быть наблюдателем - значит попустительствовать распространению фашизма?
6. В какой атмосфере проходил референдум 16 марта 2014 г. в Крыму?
7. Была ли у Вас информация о настроениях людей на Юго-востоке Украины?
В первой части интервью ответы на вопросы:
1. Кто собрался на «Майдане» в ноябре 2013 г. и что хотели изменить?
2. Кто был заинтересован в эскалации протеста и проливании крови?
3. Откуда, по Вашему мнению, в современной Украине появились фашисты?
4. Почему никакая из организаций внутри Украины не смогла организовать большинство граждан для противостояния фашистов?
5. Когда вы поняли, что быть наблюдателем - значит попустительствовать распространению фашизма?
6. В какой атмосфере проходил референдум 16 марта 2014 г. в Крыму?
7. Была ли у Вас информация о настроениях людей на Юго-востоке Украины?
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