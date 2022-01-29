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Ο KARRY MULLIS, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ PCR "TEST" - ΤΟ "ΤΕΣΤ" ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΙΟΥΣ.
Κωνσταντῖνος Μαδιᾶς
Κωνσταντῖνος Μαδιᾶς
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53 views • January 29, 2022

Patristic Books: https://drive.google.com/drive/folders/1FTqueQ0A5vd4sRtKZkmAQg66Pn1gEL51?usp=sharing

Τὸ ἄτομο ποὺ ἐφηύρε καὶ ἀνέπτυξε τὸ τὲστ PCR, δήλωσε κατηγορηματικῶς ὃτι τὸ τὲστ δὲν ἀνιχνεύει κανέναν συγκεκριμένον ἰόν. Ἀνιχνεύει κι ἐνισχύει μόνον τὸ γενετικὸν ὑλικὸν ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἰογενὴν ἀπόκρισιν. Τὸ PCR ἔχει σχεδιαστῇ γιὰ νὰ βρίσκει μικρὲς ἁλυσίδες μὲ λιγότερα ἀπὸ 300 νουκλεοτιδικὰ γράμματα. Ὁ ὑποτιθέμενος κορωνοϊὸς ἔχει 30.000 γράμματα. Ἐὰν ἡ πολυμεράση βρεθῇ μ’ ἐξωσωματικὸ DNA ἤ RNA θὰ εἶναι θετική. Τὸ PCR εἶναι ἓνα σύστημα κλωνοποιήσεως χωρὶς ἀναπαραγωγή! Παίρνεις τὸ RNA καὶ τὸ μετατρέπεις σὲ DNA. Ἐὰν θὲς κάποιον νὰ τὸν βγάλῃς ἀρνητικὸν διενεργεῖς λίγους κύκλους, γιὰ νὰ τὸν βγάλης θετικὸν κάνεις πολλούς. Ἐμεῖς κάνομε καμμιὰ σαρανταριὰ ὁπότε ὃλοι εἶναι θετικοί στὴν πρᾶξιν! Τὰ νοσοκομεῖα στὶς Η.Π.Α. εἰσπράττουν $13.000 ἀνὰ δῆθεν κροῦσμα καὶ $39.000 ἐπὶ πλέον ἐὰν διασωληνώσουν τὰ θύματά τους, τὰ ὁποῖα σὲ ποσοστὸν 90% σαφῶς καὶ θὰ πεθάνουν, ἤτοι θὰ δολοφονηθοῦν διότι ἡ διασωλήνωσις καίει τοὺς πνεύμονες σὺν τοῦ ὃτι τὰ φάρμακα ποὺ παίρνουν γιὰ νὰ μετάσχουν τῆς ἐν λόγῳ διαδικασίας εἶναι ἰδιαιτέρως τοξικά! Ἐπίσης ἐχρησιμοποίησαν φάρμακα ὃπως τὸ Midazolam τὸ ὁποῖον σοῦ κόβει τὴν ἀνάσαν, ὡσὰν νὰ εὑρίσκεσαι στὸ Ἔβερεστ, καὶ προκαλεῖ καὶ νεφρικὴν ἀνεπάρκειαν ταυτοχρόνως. Ἓνα ἄλλο ἄκρως ἐπικίνδυνον φάρμακον ποὺ ἐχρησιμοποίησαν γιὰ νὰ φονεύουν τοὺς διασωληνωμένους εἶναι τὸ Remdesivir. Τὸ ἐν λόγῳ φάρμακον ἦτο ἀρχικῶς γιὰ τὸν ἀνύπαρκτον ebola.

Keywords
virusespcrmulliskarry
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