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ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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958 views • November 12, 2020
Η χαρά του κατεστημένου ήταν πρόδηλη τις τελευταίες μέρες που μας παρουσίασαν ότι τελικά η ανθρωπότητα θα επιβιώσει… Λένε πως βρέθηκε πιθανότατα το πολυπόθητο ελιξίριο. Και πρώτο στον αγώνα δρόμου που περιγράφουν φαίνεται πως τερματίζει ένα εμβόλιο νεας τεχνολογίας με γενετικό υλικό ούτως ώστε να μας καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουμε τον κοροϊδοϊό.
Στην Ελλάδα η πίεση αυξάνεται, βλέπεις, ποτέ τα μέτρα δεν είναι αρκετά λαλούν τα παπαγαλάκια. Μάλιστα δεν πρόλαβα να συμπεριλάβω τη νεα εξαγγελία για την σχεδόν απόλυτη απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 9μμ. Μας θέλουν όλους αυστηρά μέσα αυτό τον καιρό, ειδικά τη νύχτα.
Την ίδια ώρα στην Αγγλία, ίσως και εξαιτίας των πολλαπλών αντιδράσεων των ανθρώπων σε διάφορες πόλεις, αποκαλύφθηκε ότι μόλις εξαγγέλθηκε ο εγκλεισμός τα στοιχεία τους έδειχναν πως η κορύφωση του 2ου κύματος που συζητάνε είχε ήδη ξεπεραστεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν προχωρούν το σχεδιασμό όπως τον πιλοτικό έλεγχο για κοροϊδοϊό μαθητών σχολείου από το Βρετανικό στρατό.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Πάνω από 90% αποτελεσματικό το εμβόλιο της Pfizer για τον κορονοϊό. «Μεγάλη μέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα» δήλωσε ο ελληνικής καταγωγής CEO της εταιρείας… http://www.mixanitouxronou.gr/pano-apo-90-apotelesmatiko-to-emvolio-tis-pfizer-gia-ton-koronoio-megali-mera-gia-tin-epistimi-kai-tin-anthropotita-dilose-o-ellinikis-katagogis-ceo-tis-etaireias/
Άλμπερτ Μπουρλά. Ο Θεσσαλονικιός που βρίσκεται στο τιμόνι «Pfizer» και δίνει τη μάχη για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού...
http://www.mixanitouxronou.gr/almpert-mpoyrla-o-thessalonikios-poy-vrisketai-sto-timoni-pfizer/
Το ΑΠΘ τίμησε τον Θεσσαλονικιό CEO της Pfizer, δρ. Άλμπερτ Μπουρλά https://www.grtimes.gr/ellada/paideia/to-apth-timise-ton-thessalonikio-ceo-tis-pfizer
Εμβόλιο κορωνοϊού της Pfizer: Θα ήθελα να το κάνω πρώτος αλλά υπάρχουν ηθικά ζητήματα, λέει ο Άλμπερτ Μπουρλά https://www.protothema.gr/world/article/1063673/emvolio-pfizer-tha-ithela-na-to-kano-protos-alla-uparhoun-ithika-zitimata-leei-o-albert-bourla/
Pfizer : Μπάιντεν και Τραμπ καλωσορίζουν την είδηση του νέου εμβολίου κατά του κοροναϊού https://www.in.gr/2020/11/09/world/pfizer-mpainten-kai-tramp-kalosorizoun-tin-eidisi-tou-neou-emvoliou-kata-tou-koronaiou/
COVID-19 vaccine distribution will start within 24 hours of approval: general https://nypost.com/2020/11/09/covid-19-vaccine-distribution-will-start-within-24-hours-of-approval-general
New document reveals scope and structure of Operation Warp Speed and underscores vast military involvement https://www.statnews.com/2020/09/28/operation-warp-speed-vast-military-involvement/
Ειδική ομάδα κρούσης και μάσκα παντού: Έτσι σχεδιάζει ο Μπάιντεν να «ξεριζώσει» τον κορωνοϊό https://www.cnn.gr/kosmos/story/241961/eidiki-omada-kroysis-kai-maska-pantoy-etsi-sxediazei-o-mpainten-na-xerizosei-ton-koronoio
George Bush Wheelchair photos https://duckduckgo.com/?t=lm&;q=george+bush+wheelchair&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2Fwww.belfasttelegraph.co.uk%2Fnews%2Fworld-news%2Fa4bdf%2F36829931.ece%2FAUTOCROP%2Fw620h350%2Fbpanews_47feeba5-2015-4370-b5f6-0f96d6bec7f3_embedded236111057
Γκέιτς: Αρχές του 2021 το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού - «Δεν θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό» https://www.cnn.gr/kosmos/story/240174/gkeits-arxes-toy-2021-to-emvolio-kata-toy-koronoioy-den-tha-epistrepsoyme-sto-fysiologiko
Το τερμάτισε ο δημοσιογράφος Είπε σε Κρητικό αγρότη να βάλει μάσκα στις ελιές Αυτή την απάντηση πήρε https://youtu.be/cZsh-elcMCk
Σχέδιο για τετράμηνο lockdown έως τον Μάρτιο: 21 μέρες «λουκέτο» – 14 μέρες «χαλάρωση» https://www.mag24.gr/apokalypsi-schedio-gia-tetramino-lockdown-eos-ton-martio-21-meres-louketo-14-meres-chalarosi/
Καθηγητής Βαθιώτης: Δεν σπούδασα νομικά, δεν αφιερώθηκα στο Ποινικό Δίκαιο με όλη μου την δύναμη για να με εξευτελίζει ο κύριος Μητσοτάκης https://www.olympia.gr/apopsi/kathigitis-vathiotis-den-spoudasa-nomika-den-afierothika-sto-poiniko-dikaio-me-oli-mou-tin-dynami-gia-na-me-exeftelizei-o-kyrios-mitsotakis/
Spirit Airlines flight attendant threatens to arrest and no-fly-list any passengers who refuse to keep a mask on *for the entire flight!* https://mobile.twitter.com/simonsasquatch/status/1324518947878772743
Boris Johnson’s ‘fury’ at dodgy Covid dossier: Cabinet ally says the PM feels he was bounced into second lockdown by fake data, as daily infections drop AGAIN https://www.dailymail.co.uk/news/article-8927413/Boris-Johnson-feels-bounced-second-coronavirus-lockdown-says-Cabinet-ally.html
Όλοι οι σύνδεσμοι του επεισοδίου εδώ https://angelokarageorgos.gr/theloun_na_kanoun_to_emvolio_anastasi/
Στην Ελλάδα η πίεση αυξάνεται, βλέπεις, ποτέ τα μέτρα δεν είναι αρκετά λαλούν τα παπαγαλάκια. Μάλιστα δεν πρόλαβα να συμπεριλάβω τη νεα εξαγγελία για την σχεδόν απόλυτη απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 9μμ. Μας θέλουν όλους αυστηρά μέσα αυτό τον καιρό, ειδικά τη νύχτα.
Την ίδια ώρα στην Αγγλία, ίσως και εξαιτίας των πολλαπλών αντιδράσεων των ανθρώπων σε διάφορες πόλεις, αποκαλύφθηκε ότι μόλις εξαγγέλθηκε ο εγκλεισμός τα στοιχεία τους έδειχναν πως η κορύφωση του 2ου κύματος που συζητάνε είχε ήδη ξεπεραστεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν προχωρούν το σχεδιασμό όπως τον πιλοτικό έλεγχο για κοροϊδοϊό μαθητών σχολείου από το Βρετανικό στρατό.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Πάνω από 90% αποτελεσματικό το εμβόλιο της Pfizer για τον κορονοϊό. «Μεγάλη μέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα» δήλωσε ο ελληνικής καταγωγής CEO της εταιρείας… http://www.mixanitouxronou.gr/pano-apo-90-apotelesmatiko-to-emvolio-tis-pfizer-gia-ton-koronoio-megali-mera-gia-tin-epistimi-kai-tin-anthropotita-dilose-o-ellinikis-katagogis-ceo-tis-etaireias/
Άλμπερτ Μπουρλά. Ο Θεσσαλονικιός που βρίσκεται στο τιμόνι «Pfizer» και δίνει τη μάχη για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού...
http://www.mixanitouxronou.gr/almpert-mpoyrla-o-thessalonikios-poy-vrisketai-sto-timoni-pfizer/
Το ΑΠΘ τίμησε τον Θεσσαλονικιό CEO της Pfizer, δρ. Άλμπερτ Μπουρλά https://www.grtimes.gr/ellada/paideia/to-apth-timise-ton-thessalonikio-ceo-tis-pfizer
Εμβόλιο κορωνοϊού της Pfizer: Θα ήθελα να το κάνω πρώτος αλλά υπάρχουν ηθικά ζητήματα, λέει ο Άλμπερτ Μπουρλά https://www.protothema.gr/world/article/1063673/emvolio-pfizer-tha-ithela-na-to-kano-protos-alla-uparhoun-ithika-zitimata-leei-o-albert-bourla/
Pfizer : Μπάιντεν και Τραμπ καλωσορίζουν την είδηση του νέου εμβολίου κατά του κοροναϊού https://www.in.gr/2020/11/09/world/pfizer-mpainten-kai-tramp-kalosorizoun-tin-eidisi-tou-neou-emvoliou-kata-tou-koronaiou/
COVID-19 vaccine distribution will start within 24 hours of approval: general https://nypost.com/2020/11/09/covid-19-vaccine-distribution-will-start-within-24-hours-of-approval-general
New document reveals scope and structure of Operation Warp Speed and underscores vast military involvement https://www.statnews.com/2020/09/28/operation-warp-speed-vast-military-involvement/
Ειδική ομάδα κρούσης και μάσκα παντού: Έτσι σχεδιάζει ο Μπάιντεν να «ξεριζώσει» τον κορωνοϊό https://www.cnn.gr/kosmos/story/241961/eidiki-omada-kroysis-kai-maska-pantoy-etsi-sxediazei-o-mpainten-na-xerizosei-ton-koronoio
George Bush Wheelchair photos https://duckduckgo.com/?t=lm&;q=george+bush+wheelchair&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2Fwww.belfasttelegraph.co.uk%2Fnews%2Fworld-news%2Fa4bdf%2F36829931.ece%2FAUTOCROP%2Fw620h350%2Fbpanews_47feeba5-2015-4370-b5f6-0f96d6bec7f3_embedded236111057
Γκέιτς: Αρχές του 2021 το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού - «Δεν θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό» https://www.cnn.gr/kosmos/story/240174/gkeits-arxes-toy-2021-to-emvolio-kata-toy-koronoioy-den-tha-epistrepsoyme-sto-fysiologiko
Το τερμάτισε ο δημοσιογράφος Είπε σε Κρητικό αγρότη να βάλει μάσκα στις ελιές Αυτή την απάντηση πήρε https://youtu.be/cZsh-elcMCk
Σχέδιο για τετράμηνο lockdown έως τον Μάρτιο: 21 μέρες «λουκέτο» – 14 μέρες «χαλάρωση» https://www.mag24.gr/apokalypsi-schedio-gia-tetramino-lockdown-eos-ton-martio-21-meres-louketo-14-meres-chalarosi/
Καθηγητής Βαθιώτης: Δεν σπούδασα νομικά, δεν αφιερώθηκα στο Ποινικό Δίκαιο με όλη μου την δύναμη για να με εξευτελίζει ο κύριος Μητσοτάκης https://www.olympia.gr/apopsi/kathigitis-vathiotis-den-spoudasa-nomika-den-afierothika-sto-poiniko-dikaio-me-oli-mou-tin-dynami-gia-na-me-exeftelizei-o-kyrios-mitsotakis/
Spirit Airlines flight attendant threatens to arrest and no-fly-list any passengers who refuse to keep a mask on *for the entire flight!* https://mobile.twitter.com/simonsasquatch/status/1324518947878772743
Boris Johnson’s ‘fury’ at dodgy Covid dossier: Cabinet ally says the PM feels he was bounced into second lockdown by fake data, as daily infections drop AGAIN https://www.dailymail.co.uk/news/article-8927413/Boris-Johnson-feels-bounced-second-coronavirus-lockdown-says-Cabinet-ally.html
Όλοι οι σύνδεσμοι του επεισοδίου εδώ https://angelokarageorgos.gr/theloun_na_kanoun_to_emvolio_anastasi/
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