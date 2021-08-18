La Pesadilla de Orwell: Ajustes de Temperatura y Cambio Climático - The Corbett Report

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.Episodio de The Corbett Report emitido el 14 de Julio del 2017.El periodista James Corbett analiza la manipulación de los datos detrás del lobby del calentamiento global antropogénico, una de las farsas más arraigadas en la humanidad. El señuelo preferido de la plutocracia expresado en escritos como Nuestro Futuro Común, los acuerdos de Kioto y de Paris o la Agenda 2030 de la ONU. Un plan de subversión a través de la implementación del pensamiento grupal y políticas totalitarias que cercenen la libertad individual con la finalidad de un gobierno mundial de modelo tecnocrático, que busca hacerse de los recursos planetarios, centralizar en forma absoluta las finanzas y restringir la movilidad e independencia humana. Es la eugenesia disfrazada de anti-natalismo, para que "el planeta respire". La noción misántropa de que sos un cáncer a ser erradicado.Uno se pregunta cuánta gente acaso sabe quién fue Maurice Strong, cara visible de la agenda medioambiental en la Conferencia de Estocolmo en 1972 y fundamental para la Agenda 21 de 1992 en Rio de Janeiro; si muchos saben que los Rockefeller escribieron el Earth Charter e iniciaron el movimiento ecológico globalista; o si conocen cuál fue la relación del Príncipe Bernhard (de la SS) con el World Wildlife Fund (WWF) o de Sir Julian Huxley, director de la sociedad de eugenesia británica, con la UNESCO y los ideales transhumanistas.Los más atentos posiblemente sepan o recuerden el escándalo que expuso el fraude de manipulación y lobby de los "científicos" del cartel climático a través de los mails hackeados, en lo que se conoció como el Climate Gate (del 2009, con inicio en los 90's), que expusieron la manipulación de datos con el sucesivo intento de desaparición de la evidencia. Todo esto es sistemáticamente ignorado.Como decía Rosa Koire, "bajo la máscara verde", se esconde el eco-fascismo: un nuevo-viejo orden globalista que llevará, si no hacemos nada, a pérdidas masivas de industrias y mano de obra en nombre del CO2. Una ola verde que compulsivamente traerá mayor control, tecnología y despoblación. Este cártel permea la disidencia controlada de todo el espectro político, aunque es abrazado principalmente por la izquierda millennial que le hace el favor a los banqueros internacionales, a Big Tech, al Club de Roma, a las fundaciones filantrópicas y tantos otros execrables que presumen de buenas intenciones cuando son en realidad, como los Fabianos, el lobo que se disfraza de cordero, el "buenismo", la corrección política, el comunismo/fascismo 2.0 del Mundo Feliz.Climate Gate:Geoingeniería: