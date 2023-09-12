UNDERGROUND FEMA CAMPS EXPOSED!

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THE OCCULT ELITE AND OUR TRAITOR LEADERS WILL RUN AND HIDE WHEN THE BLACK STAR SHACKS UP THE WORLD AND BILLNS OF PEOPLE ARE KILLED. SAD TO SAY, YOU AND I AREN'T INVITED INTO THESE UNDERGROUND DEATH CHAMBERS. THE TRUE BELIEVERS IN YESHUA/JESUS WILL BE TAKEN TO HEAVEN THANK GOODNESS. IN THE MEANTIME WE HAVE TO ARMOER UP, PREP, PAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...WAKEUP!