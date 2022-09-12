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THE REAL EXPERTS SAY THERE WAS NO COVID19 VIRUS JUST A COMPUTER MODEL - PCR TEST ARE FRAUDULENT AND THE JABS WERE A TOXIC COCKTAIL THAT CAUSE HEART ATTACKS STROKES AND BELLS PALSY
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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185 views • September 12, 2022

DOCTORS WILL NOW BE SUFFERING POST TRAUMATIC SLAUGHTER DISORDER WHEN THEY FIND OUT THEY CAUSED SO MUCH DEATH AND HARM THE VERY SAME OATH THEY BROKE AND FIGURES SHOW THEY COULD BE UP TO 2 TO 3 BILLION PEOPLE WHO WILL DIE WITHIN THE NEXT YEAR AND A HALF - I HOPE NOT! BUT BE READY FOR THE ANGER FROM THE PUBLIC THEY GOT THEM HYPNOTIZED INTO MASS FORMATION WITH MASKS 2MTR RULES AND ISOLATION - ALL CRIMES TO HUMANITY AS THEY ALREADY KNEW IT WOULD KILL MAIM AND DAMAGE, THE BIGGEST CRIME AND FRAUD KNOWN TO MAN HAS OCCURRED HERE - THATS WORLDWIDE NWO FREEMASONRY ALL INTERTWINED A PURE MIX OF EVIL GREED AND POWER HUNGRY FIENDS WHO HATE GOD AND ALL OF HIS CREATION. JUSTICE IS COMING FOR WE THE PEOPLE. WE ALL MUST MAKE IT HAPPEN AND RESONATE TOGETHER TO OVERCOME EVIL AND MAKE THIS WORLD A BETTER PLACE WORTH LIVING IN.

THE 5G PAYLOADS PULSED FUSED INJECTED PEOPLE TO KILL THEM - https://www.brighteon.com/96d463f2-55f8-4e26-a8e1-fc6fd4543e03

POST TRAUMATIC SLAUGHTER DISORDER DR,s - https://www.brighteon.com/c77d17ec-53ea-43d8-8f47-e99fd9e6e7c5

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