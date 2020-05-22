Dott Claus Koehnlein: in Italia i decessi sono causati dai trattamenti medici

LE CURE MEDICHE PORTANO SPESSO ALLA MORTE

Questa intervista al Dr Claus Koehnlein è molto importante. Conferma il fatto accertato che le cure massicce portano troppo spesso alla morte, come del resto riportato negli articoli “Morte per trattamento medico” di Nexus numero 44 e “La medicina della morte” su Nexus numero 56.

Fammi sapere il tuo parere, grazie.

Carmelo e Alessandro Scaffidi

CLAMOROSE CRITICHE AL TEST CORONAVIRUS METODO PCR

Il dr Koehnlein da Kiel è un medico internista tedesco, particolarmente esperto nella cura specifica di influenze, polmoniti e di problemi respiratori, una delle voci più autorevoli nel settore non solo in Germania. Similmente a Jon Rappoport, si sofferma sui test PCR in uso mediante il tampone, evidenziandone i grossi difetti e la pesante inaffidabilità.

RISPUNTA IL NOTO PROBLEMA DELLE MORTI IATROGENE, CIOÈ MEDICO-CAUSATE

Le riserve e le critiche che il medico tedesco espone in questa sua intervista a proposito delle cure in corso per il Coronavirus sono a dir poco clamorose. Del resto, Stefano Montanari denuncia che già in tempi normali ci sono in Italia 130-140 morti al giorno per motivi iatrogeni di cui nessuno parla.



Figurarsi cosa accade in mezzo alla confusione. Lavorare nella attuali condizioni caotiche di emergenza rappresenta chiaramente un rischio notevole sia per i medici stessi che per i malati, soprattutto se il discorso diagnosi-cure-tamponi verte su basi fragili e incerte.



Veniamo all’intervista. Dr Koehnlein, quando cura qualcuno affetto da Coronavirus cosa fa? È già successo, forse? Sì, pazienti con mal di gola e tosse. A queste persone ho consigliato di rimanere a casa e di riguardarsi finché non sarebbe passata l’influenza, senza mai fare il tampone per il Coronavirus poiché non lo ritengo necessario e sensato.



In alcuni casi sono stato richiesto con insistenza di fare il test e ho ceduto contro la mia volontà. Cito il caso di una famiglia ammalatasi durante una settimana bianca tra la neve, alla quale hanno fatto il tampone per la sola influenza, dove tutti i membri erano positivi e coinvolti nell’influenza tipo A, incluso qualche loro amico. Niente tampone per il Coronavirus, probabilmente sarebbero risultati positivi anche a quello. Alla fine erano tutti tranquilli, contenti e felici.

IL TEST PCR È ALTAMENTE INAFFIDABILE



E qui vorrei parlare del tampone in uso standard nel mondo. Si tratta di un test di tipo PCR. In questo tipo di test i falsi positivi sono già programmati. Come sarebbe a dire programmati dr Koehnlein. 60.000 persone tutti falsi positivi?



Non 60000 ma la metà sì, dato che il test non è affatto veritiero. I test PCR danno spesso risultati positivi falsi. Trattasi di test molto sensibili e basta una sola molecola per dare un esito positivo. Il che non vuol dire assolutamente che il paziente sia ammalato e nemmeno che abbia avuto contatto col Coronavirus. Il virus non viene mai isolato. Ci si basa solo e sempre sulla reattività fasulla del test.



LE PERCENTUALI TRASMESSE SONO TUTTE GONFIATE E RADDOPPIATE

Sembra che la percentuale di mortalità sia molto alta. Cosa ne pensa?



No, non possiamo proprio dire che sia alta. Per ottenere una percentuale valida si dovrebbero fare molti più test. Servirebbero molti più ammalati e molti più morti. È ancora troppo presto per dire. Questo panico che si sta diffondendo si basa solo sulle informazioni che arrivano dall’Italia e che sono spesso fake news dove i numeri vengono citati a sproposito.