Список вопросов.00:00 — Вступление.

00:33 — Что будет с миром, из-за непринятия Явленной Спасительницы Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС?

01:23 — Когда человек может выдерживать любые пытки, уже вне зависимости от страданий своего тела, при всех изпытаниях, голоде и т.д.?

01:51 — Вопрос о том, как отличить правду от лжи.

03:08 — В древности существовало философское течение, представители которого, пользуясь изощрённым красноречием, сначала доказывали что-то, а потом это полностью опровергали, — и тем, как они считали, опровергали существование Абсолютной Истины. Где в своём понимании они ошибались?

04:04 — Вопрос о Заповеди: «Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ Матери Света!»

05:05 — Вопрос об эгоизме, страхе одиночества и страстях.

06:53 — Изначально человек создан руськоговарящим?

08:48 — Вопрос о неконтролируемых взвинченных эмоциях.

09:54 — Характерно ли для этого «мира двойственности» возможность «доказать», что угодно и затем это с тем же успехом «опровергнуть»?

11:00 — В чём причина появления «патриархата»? Какую роль в этом сыграл мужской эгоизм?

12:23 — Почему хула на Святой Дух не прощается?

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 72.

Читает Автор. https://youtu.be/m-JxqgIz5Y4

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-72





Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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