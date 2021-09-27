BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

014 Guidelines For Discernment -- Walter Veith & Martin Smith - Whats Up Prof?
Sifting For Truth
Sifting For Truth
31 followers
Follow
0
Share
Report
24 views • September 27, 2021
In Episode 14 we discuss the beautiful guidelines God has provided for us to have excellent discernment, which is especially important for the momentous times we are living in and for the events coming upon the earth.

Become a member and support us to keep producing free videos - https://www.youtube.com/channel/UC1oO...
LINKS FOR FURTHER STUDY

Path Of Obedience – Part 3 of Food For Thought Series by Walter Veith
https://youtu.be/55KOMb6vIx0

Food For Thought – 3 Part Series By Walter Veith
https://www.youtube.com/playlist?list...

From Creation to Restoration – Part 1 of In The Stream Of Time Series by Walter Veith
https://youtu.be/4LyAngsMYuc

From Creation to Restoration – Part 6 of Genesis Conflict Series by Walter Veith
https://youtu.be/KCxWhKe1AMg

Life At Its Best – 5 Part Series by Walter Veith
https://www.youtube.com/playlist?list...

Baking Bread With Walter Veith – 2 Parts
https://www.youtube.com/playlist?list...

Diet and Health eBook, by Walter Veith
https://store.amazingdiscoveries.co.z...

Quick Recipes – Amazing Discoveries
https://www.youtube.com/playlist?list...

Rudy and Jeannie Davis Recipes – Amazing Discoveries
https://www.youtube.com/playlist?list...

Dining on the Wilds – Amazing Discoveries
https://www.youtube.com/playlist?list...

Old Mountain Remedies – 6 Part Series By Walt Cross
https://www.youtube.com/playlist?list...

Fountain of Youth – 5 Part Series by Diane Burnett.
https://www.youtube.com/playlist?list...

Healthy From Inside Out – 14 Part Series by Drs Rudy and Jeanie Davis
https://www.youtube.com/playlist?list...

Cancer/Diabetes – 2 Part Series by Tim Riesenburger
https://www.youtube.com/playlist?list...

Ministry of Healing – Book by Ellen G. White
https://m.egwwritings.org/en/book/135...

Country Living
https://m.egwwritings.org/en/book/25/...

AFRIKAANS:

Wonderbaarlik Geskape – 5 Deel Reek deur Walter Veith
https://www.youtube.com/playlist?list...

Kos Tot Nadenke – 3 Deel Reeks deur Walter Veith
https://www.youtube.com/playlist?list...
Keywords
healthfreedomclimate changegodholy spiritchristjesussalvationearthreligionmoneyfaithheartfreekindnessend timebelieveheaven hellfeeltendernesshealth wealthparidiceevolution sciencelove truth
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Data Centers Could Sink Republicans in November Midterm Elections

Data Centers Could Sink Republicans in November Midterm Elections

Chase Codewell
Experts Outline Three-Day Emergency Food Storage Guidance

Experts Outline Three-Day Emergency Food Storage Guidance

Coco Somers
U.S. waives $320 million in Egypt military aid conditions, citing Iran war role

U.S. waives $320 million in Egypt military aid conditions, citing Iran war role

Willow Tohi
Hegseth Appoints Major MAGA Donors as Pentagon Advisors, Raising Conflict of Interest Concerns

Hegseth Appoints Major MAGA Donors as Pentagon Advisors, Raising Conflict of Interest Concerns

Garrison Vance
Trump Says He May Invoke Insurrection Act Around Midterms, Officials Say

Trump Says He May Invoke Insurrection Act Around Midterms, Officials Say

Douglas Harrington
Study Links Residential Power-Line EMF Exposure to Childhood CNS Tumors

Study Links Residential Power-Line EMF Exposure to Childhood CNS Tumors

Morgan S. Verity
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy