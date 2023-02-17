HOPPSAN! Skolverkets svar på min video och reaktionerna på den!

Efter min video om läroplanen som blev blockad på FB, videon som Källkritikbyrån har försökt ”granska” så har Skolverket gjort en mycket intressant sak. Men det skapade fler röda flaggor!

Sponsor: www.aroniabutiken.se - kod feb10

Beställ mina tröjan i videon eller PURE BLOOD tröjan genom att maila:

[email protected] så skickar jag info till dig.

Min första video

https://www.youtube.com/watch?v=I-Qi0TUHPdE&t=1503s

Min andra video

https://www.youtube.com/watch?v=f86AFsh_XgQ

Vi Tillsammans

https://vi-tillsammans.nu/

Skolverkets sida där länken är utbytt

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer

WHOs sida för europeiskt samarbete

https://www.bzga-whocc.de/en/

Länken dit Skolverket tidigare har pekat med alla dokument kring sexualundervisning i Europa

https://www.bzga-whocc.de/en/publications/

Handbok för Uppvaknande kommer snart att gå att beställa.

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https://www.youtube.com/watch?v=yH_dIcITmNs

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