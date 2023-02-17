HOPPSAN! Skolverkets svar på min video och reaktionerna på den!

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Efter min video om läroplanen som blev blockad på FB, videon som Källkritikbyrån har försökt ”granska” så har Skolverket gjort en mycket intressant sak. Men det skapade fler röda flaggor!
Sponsor: www.aroniabutiken.se - kod feb10
Beställ mina tröjan i videon eller PURE BLOOD tröjan genom att maila:
[email protected] så skickar jag info till dig.
Min första video
https://www.youtube.com/watch?v=I-Qi0TUHPdE&t=1503s
Min andra video
https://www.youtube.com/watch?v=f86AFsh_XgQ
Vi Tillsammans
https://vi-tillsammans.nu/
Skolverkets sida där länken är utbytt
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer
WHOs sida för europeiskt samarbete
https://www.bzga-whocc.de/en/
Länken dit Skolverket tidigare har pekat med alla dokument kring sexualundervisning i Europa
https://www.bzga-whocc.de/en/publications/
Handbok för Uppvaknande kommer snart att gå att beställa.
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https://www.youtube.com/watch?v=yH_dIcITmNs