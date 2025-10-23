BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Revolucion en Una Botella
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
10 views • 22 hours ago

Mike Adams entrevista a Jeff Hooks, presidente y director ejecutivo de Victory Nutrition International, sobre su multivitamínico líquido Protovite. Protovite contiene 34 ingredientes, incluyendo 22 vitaminas y minerales y 12 extractos botánicos, que representan el 96% de su composición activa. Pasa por un proceso de ensamblaje de 28 pasos y cuenta con una tecnología patentada de absorción.

Estudios clínicos demuestran que entra en el torrente sanguíneo en cinco minutos o menos. Sus ingredientes de alta calidad, como el aloe vera y el extracto de piña escocesa, mejoran la absorción de nutrientes y apoyan la salud integral. El producto está disponible en Health Ranger Store, y una botella de 30 onzas dura aproximadamente un mes.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

Keywords
saludbienestarmultivitaminas liquidassuplemento
